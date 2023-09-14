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快訊／賴清德首拋健保制度3解方　「恐怕已不得不改變」

▲▼賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（14日）下午出席台灣邁向健康大國永續發展論壇，他會中宣示，健保制度恐怕到了不得不改變的時候，否則它很難維持下去。他認為，為了健保制度的永續發展，必須要有充足的醫療人員、建立以人為本的家庭醫師制度，最後則是在經費方面，可建立健保的安定基金，以此讓健保制度永續發展。

賴清德今天下午出席由北台灣醫師賴清德後援會舉辦的論壇活動，他致詞時向與會的醫生們一鞠躬表示，北台灣醫師後援會對自己來說意義重大，因為他出身醫界，獲得醫界支持是莫大的光榮，「有你們的支持，在這場選舉一定會發揮關鍵的力量，特別是北區是重中之重」，同時，也讓他對選舉越來越有信心。

賴清德談及，醫生一年365天守護國人健康，無論是多年前SARS或近年疫情，醫療人員都勇敢地站在第一線，不辜負國人期待，最終完成使命。他說，戰爭來的時候，保家衛國的是國軍，而疫情來的時候，保家衛國的是醫療人員，與會者們的肩上都值得佩戴一枚勳章。

賴清德說，他希望能夠打造一個「健康的大國」，即便目前醫療人員的工作條件相當辛苦，依舊在工作崗位上堅守使命，並沒有展現任何不滿，此舉值得給予掌聲。他指出，台灣的健保制度改變過去因病而貧、因貧而病的惡性循環，讓弱勢民眾不會因為家庭某人的疾病，而葬送一生的幸福，例如因父親生病要賣子女，這些不幸的家庭悲劇，如今因健保制度已不復見，「這個制度絕對不能停止、或是打折、或是受到影響，健保制度一定要永續發展」。

賴清德表示，為了讓健保制度永續發展，必須要有充足、適當的醫療人員，讓醫療人員持續不斷地投入醫療工作；其次，應該建立以人為本的家庭醫師制度，國家應該讓每個地方的人都得到適當的醫療；第三則是經費方面，要有健保的安定基金，健保制度從民國84年3月推動到今天，其具有醫療、社會功能，但恐怕也到了不得不改變的時候，否則它很難持續下去，應該給予新的動能，否則92％的滿意度、醫療品質可能往下掉。

另針對有與會者提到點值（指醫院與健保署計算支付醫療費用的使用單位）過低的問題，賴清德會中舉例說，這的確不能歸咎於醫界，醫師依照法律，做出《醫療法》規定應該有的醫療服務，病人也透過醫師的服務，解決他的病痛，結果醫師的收入反而減少，顯示制度有必要調整。他說，「我提供這個服務時候，我設定的是我的點值是1，應該是要有這樣的信任基礎，而且未來我會去努力」。

賴清德宣示說，在健保走到今天的困境的時候，剛好自己要參選總統，「我會把改善健保制度、提供好的醫療環境、讓所有醫療人員有好的醫療空間服務，從而能夠提升民眾的健康，會當作我的使命，我出身醫界的使命」。他強調，在永續的健保制度底下， 醫療人員可以發揮專業，保障民眾的健康福祉，自然而然達成「健康台灣」的目標。

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