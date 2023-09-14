鬼門關「郭賴配」底定！廖大乙：高人指點　「自比菩薩收盡鬼神」

記者唐詠絮／彰化報導

鴻海創辦人郭台銘投入2024總統大選，而副手找來藝人賴佩霞，被各界驚呼猶如《人選之人》第二季！對此，民俗大師廖大乙認為，今天適逢鬼門關，也是地藏王菩薩佛誕日，2人選在今天宣布，應該經過高人指點，也應是自比像地藏王菩薩，收盡牛鬼蛇神，但也擔憂2人跨不過大肚溪，無法接地氣。

▲廖大乙對郭賴配有加分但怕無法接地氣。（圖／廖大乙提供，以下同）

廖大乙表示，翻開農曆，今天既是鬼門關，也是地藏王菩薩佛誕日，適合開光、出行、訂盟、提親納財、開運、開市、立券交易、納財簽約等，2排滿滿吉祥紅字，這是在七月很難得碰到的好日子，郭台銘選在今天吉日公布，無非是想打贏選戰。

廖大乙透露，郭在今年6月間有透過政要人士想找他談，當時廖認為，連署應在6月就要起跑，如今卻晚了3個月，很可惜時機點錯過了，如今找來政治素人賴佩霞搭配副手，賴生肖屬兔、與生肖屬虎的郭，2人搭配確實有加分效果，但是否能實際發揮選戰作用，則有待評估。

廖大乙也談論到，郭、賴2人都長年住在北部，缺乏中南部民意基礎，無法接地氣，比起賴清德、侯友宜或是柯文哲而言相對陌生，這恐怕也是2人要爭取總統大位最大的隱憂。

▲廖大乙對郭賴配選在今天宣布有加分效果。