「賴佩霞是楊照小學同學」　向郭台銘推薦賴任副手

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（14日）宣布由藝人賴佩霞擔任其參選2024總統的副手，媒體報導，賴是由郭陣營的文膽、作家楊照向郭所建議的人選。儘管郭台銘辦公室發言人黃士修對此表示不知道，但據掌握，賴佩霞是楊照小學同學，而楊照也確實經向郭台銘推薦可以作為副手人選。

▲鴻海創辦人郭台銘14日宣布副手搭檔是藝人賴佩霞。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘8月28日宣布參選2024總統後，陸續拋出女性、能力要比他強、和他有互補性、盡量減少政治色彩等6副手條件，外界也就此點名誰是適當人選。據《壹蘋新聞網》報導，賴佩霞除符合條件外，也可補足郭台銘較為不足之處，所以楊照向郭建議後，獲得郭肯認；另外報導也指出，楊照在郭團隊擔任文膽。

《東森新媒體ETtoday》14日下午詢問黃士修對上述報導的回應，黃表示，他也是到最後一刻才知道郭台銘的副手人選是賴佩霞，至於當初是誰介紹給郭的，他真的不知道。有關楊照是否擔任郭團隊文膽，黃士修則說自己也不清楚，但可確定有很多專家私下協助。

不過據記者掌握，楊照和郭台銘兒子、三創數位董事長郭守正是多年朋友，接受郭台銘選舉相關諮詢；此外，賴佩霞是楊照小學同學，確實楊照曾經向郭台銘推薦可以作為副手人選。但記者致電詢問楊照，截至發稿前，未取得對方回應。