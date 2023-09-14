民眾黨排黑平台被解約　她批轉移焦點：直接講高虹安要不要送中評會

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲13日宣布與「勤業眾信」合作，成立外部第三方平台，讓黨員可匿名檢舉有爭議的黨職人員，以解決民眾黨染黑染黃被譏為「民眾堂」的問題；但事隔不到24小時，「勤業眾信」就宣布終止委任關係。對此，時代力量表示，民眾黨內設有中評會，柯文哲不必東拉西扯，直接對外講清楚，要不要把高虹安、王新堯送到中評會處置！

民眾黨籍的新竹市長高虹安接連涉入助理費、男友干政等爭議，而雲林縣黨部則被爆多位幹部遭指涉與黑道掛鉤，執行長王新堯為此自請停職；台南黨部青年部總召尤信元曾因妨害風化案遭判刑4個月，黨部執行長洪梓傑則是把女生拖到養生館毆打。

為杜絕層出不窮染黑爭議，柯文哲找來第三方平台排黑，但「勤業眾信」不到24小時就宣布終止委任關係。民眾黨發聲明稱，勤業受到民進黨、側翼的誤導抹黑，壓力極大。

對此，時代力量發言人余佳蒨表示，非常遺憾，民眾黨還在模糊焦點、搞錯重點，難怪黑金爭議連環爆，不管是黑道還是貪污爭議，關鍵就是領導人有沒有決心處理，當柯文哲堅定支持黑金，第三方平台就只是責任外包的卸責平台。

余佳蒨提到，民眾黨內設有中評會，該委員會的主要業務之一即是針對黨員違紀行為進行調查，然而中評會主委才被柯文哲辱罵「誰家的狗，自己回去管好」，難怪染黑、貪腐爭議迄今，看不見中評會的任何動作。

余佳蒨強調，民眾黨每次發生問題，就指責提出問題的人，這不叫面對問題，而是轉移焦點、推卸責任，請柯文哲不要東拉西扯，直接對外講清楚，要不要把高虹安、王新堯送到中評會處置！