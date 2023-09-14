賴佩霞擁雙重國籍　棄美國籍參選最後時間點曝

記者陳家祥／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘14日公布副手人選，由藝人賴佩霞出任。由於賴擁有美國籍，引發外界關注，其團隊也表示，會盡快安排進行放棄美國國籍程序。而根據法律，沒有規定雙重國籍者不能成為副總統被連署人，僅有規定雙重國籍者不得登記參選，因此未來「郭賴配」一旦連署通過後、在11月20~24日正式登記參選前，賴佩霞才需面臨放棄美國籍的問題。

▲前鴻海創辦人郭台銘的副手人選備受關注，14日宣布邀請藝人賴佩霞搭檔參選。（圖／記者湯興漢攝）



依《總統副總統選舉罷免法》第27條第1項第3款規定，具有外國國籍者，不得申請登記為總統、副總統候選人。也就是說，賴佩霞若要登記參選，必須要放棄美國籍；但由於目前她要先經過連署、連署份數超過法定的29萬份後，才可進行登記作業，因此屆時連署成功後，才是賴最後必須要放棄美國籍的時機。

賴佩霞爸爸是美國軍人，和母親相戀後被派往越南就人間蒸發，之後才得知爸爸已再婚，母親則帶著她改嫁美國工程師，移民美國，外界好奇她現在是否還有美國國籍。而針對雙重國籍的問題，賴佩霞經紀人下午回應《ETtoday星光雲》，「會盡快安排進行放棄美國國籍程序，今天就會聯絡相關律師協助」。