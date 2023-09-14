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桃園擴大肺癌篩檢！放寬3大族群受檢　衛生局籲踴躍受檢

▲桃園市政府衛生局推出四大高風險族群接受低劑量斷層肺癌掃描篩檢，今年3月1日起至昨天已有近1萬8千人提出申請。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府衛生局推出四大高風險族群接受低劑量斷層肺癌掃描篩檢，今年3月1日起至昨天已有近1萬8千人提出申請。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市從今年3月1日起，針對設籍桃園市40歲以上具有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」與「空汙及油煙」等4大高風險族群提供低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢，為照顧更多有需要市民，桃園市衛生局將再擴大篩檢對象，放寬為暴露油煙10年以上實際從業人員、重度吸菸史者（30年以上）之40歲以上同住家人每戶3人、職業暴露在粉塵及油漆、泥水、營造業工作1年以上且迄今超過10年者，衛生局呼籲符合篩檢資格者踴躍預約受檢。

桃園市衛生局指出，截至昨（13）日為止已有近1萬8,000人提出申請，市長張善政決定再擴大篩檢對象，主因桃市擴大肺癌篩檢已找出38案肺癌確診個案，其中31案為早期肺癌（第0期和第1期），6案為晚期肺癌（第3期和第4期），確診肺癌的個案中有81.6%屬於早期癌症，顯現低劑量電腦斷層掃描在早期癌症偵測的重要性；確診肺癌案例中，以「空汙及油煙」族群發現24案為最多，其次為「菸品暴露」10案及「相關疾病史及家族史」4案。

衛生局表示，在「空汙及油煙」篩檢族群中，油煙暴露包括多環芳香烴（PAHs）和醛類等致癌物，煮食經歷越久，罹患肺癌風險越高，因此將原四大觀光夜市範圍內攤販及商家且暴露油煙10年以上實際從業人員（如油炸、燒烤、熱炒），每家上限2人，放寬為凡暴露油煙10年以上之實際從業人員（如油炸煎、燒烤、熱炒等），均可符合受檢資格。

▲桃園市政府衛生局放寬低劑量斷層肺癌掃描篩檢，籲請符合資格者踴躍申請。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府衛生局放寬低劑量斷層肺癌掃描篩檢，籲請符合資格者踴躍申請。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，在「菸品暴露」族群中，重度吸菸者的同住家人長期接觸二手煙與三手煙，比一般民眾高出20%至30%的肺癌發生風險，因此放寬重度吸菸史者（30包-年以上）之40歲以上同住家人，由每戶1人增加至每戶3人，保護家庭成員健康；在「職業暴露」族群中，職業暴露粉塵、油漆、泥水、營造業等亦為肺癌高風險族群，因此增列暴露在致癌物質環境粉塵（含油漆、泥水、營造業）工作1年以上且迄今超過10年者為篩檢對象，以照顧更多勞動人口。

衛生局強調，桃市擴大肺癌篩檢放寬受檢範圍，以確保更多市民受益，從而提高早期偵測和治療機會，如符合篩檢資格，請踴躍參加肺癌篩檢，更多肺癌篩檢相關訊息，可至桃園市政府衛生局首頁（https://dph.tycg.gov.tw）查詢，或撥打衛生局擴大肺癌篩檢諮詢服務專線（03）334-0345洽詢。

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