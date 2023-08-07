女騎士闖紅燈拒盤查逃2公里　神回「你在追我，我當然跑啊」

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名郭姓女子（53歲）7日凌晨騎車行經左營區時，因違規闖紅燈，遭巡邏的警車看見，員警開啟警示燈及警鳴器要求郭女停車受檢，但郭女不予理會，一路逃逸在仁武區才被攔停，員警詢問她為何不停車，她竟回答：「你在追我，我當然跑啊」，警方當場依違反道路交通管理處罰條例：危險駕車、不服稽查逃逸、闖紅燈等3項違規製單舉發。

▲郭姓女子日前騎機車違規闖紅燈，遭巡邏警車發現，她不但不停車還逃跑，員警開警鳴器追了2公里才攔停。（圖／記者吳世龍翻攝）

左營分局博愛所巡邏警組於7日凌晨零時許，巡經左營區華夏路與民族一路口，發現郭女騎乘機車於華夏路西向東行駛時，違規闖紅燈，立刻上前攔查，不料郭女不但不停還逃跑。

警方只好沿路開啟警示燈及警鳴器示意，追了約2公里左右，才在仁武區霞海中街與霞海東二街口將她攔下。

員警詢問郭女為何不停車受檢，郭女卻回答：「你在追我，我當然跑啊」，讓在場的員警哭笑不得，當場依違反道路交通管理處罰條例第43條1項1款危險駕車(處6000元以上3萬6000元以下罰鍰)、第60條1項不服稽查逃逸(處1萬元以上3萬元以下罰鍰）、及第53條1項闖紅燈等違規製單舉發(處1800元以上5400元以下罰鍰)，這下郭女至少最低也要繳交1萬780元的罰鍰，損失慘重。