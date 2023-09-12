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台農蛋品進口巴西雞蛋誤標效期　桃園展開聯合稽查結果出爐

▲桃園市衛生局、消保官今天聯合稽查轄區台農蛋品「誤標效期」，以維護消費者權益。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局、消保官今天聯合稽查轄區台農蛋品「誤標效期」，以維護消費者權益。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有鑑於台農蛋品公司承認供應進口巴西蛋有誤標效期情事，且已主動下架案，桃園市衛生局今（12）日會同消保官針對桃園市市售蛋品場所進行聯合稽查；衛生局指出，今天針對桃園與中壢2家主要賣場稽查，目前尚無發現有上述進口蛋品誤標效期情形，未來將盤點全市洗選蛋工廠進行聯合稽查作業，以維護消費者權益。

桃園市衛生局指出，針對台農進口巴西蛋品有無誤標效期情事，今會同消保官在桃園全聯同德店、家樂福中壢中原店進行稽查，以了解市售蛋品場所有無上述進口蛋品「誤標效期」、販售進口蛋及來源等情形。

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▲桃園市衛生局、消保官今天聯合稽查轄區台農蛋品是否有「誤標效期」問題。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局、消保官今天聯合稽查轄區台農蛋品是否有「誤標效期」問題。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局表示，經過一整天稽查結果，兩家大型賣場並未發現有上述進口蛋品「誤標效期」情形，市府將盤點全市之洗選蛋工廠有無進口蛋、來源與標示情形進行瞭解。

市府消保官彭新澍呼籲，業者應落實消費資訊，並確保商品標示正確性，以維護消費者權益，民眾若有任何消費問題，請於上班時間撥打消費者服務專線「1950」諮詢。

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