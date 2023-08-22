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七夕情人節享受浪漫愛情　桃園衛生局籲性健康「套不能少」

▲今天是農曆七夕情人節，也是情侶表達愛意特別日子，桃園市衛生局呼籲，享受浪漫愛情同時，也要做好個人保護，一起守護彼此性健康。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲今天是農曆七夕情人節，也是情侶表達愛意特別日子，桃園市衛生局呼籲，享受浪漫愛情同時，也要做好個人保護，一起守護彼此性健康。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

今天是農曆七夕情人節，也是情侶相聚表達愛意的特別日子，桃園市衛生局指出，在享受浪漫同時也要做好個人保護。其中性傳染性疾病主要由體液及血液傳播，包含梅毒、淋病與愛滋病毒等，依衛生福利部疾病管制署統計，截至今年8月21日為止，桃園市梅毒確診病例數較前三年同期上升18.1%；淋病病例數較前三年同期下降7.6%，呼籲性行為時應正確使用保險套，「套不能少」，留意自身健康狀況與定期接受篩檢。

桃園市衛生局表示，根據衛福部疾管署統計，截至今年8月21日為止，桃市梅毒病例數為791人，較前三年同期平均計（670人）上升約18.1%；淋病確診病例數657人，較前三年同期平均（549.3人）上升19.6%，愛滋確診病例數85人，則較前三年同期平均（92人）下降7.6%。

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衛生局指出，今天是七夕情人節，除安全性行為外，暴露前預防性投藥（PrEP）計畫是近年的防治愛滋病毒利器之一，透過穩定持續服用PrEP，讓體內有足夠藥物濃度預防愛滋病毒感染，其保護力可達90%以上。今年桃園市共有6家醫療院所提供PrEP服務，截至8月18日止，共計收案服務287人，較去年成長60%。

▲今天是農曆七夕情人節，桃園市衛生局呼籲，情人在享受浪漫愛情同時也要做好個人保護。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲今天是農曆七夕情人節，桃園市衛生局呼籲，情人在享受浪漫愛情同時也要做好個人保護。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

衛生局提醒，目前針對愛滋感染者之配偶或伴侶、35（含）歲以下年輕族群，檢驗確認未感染愛滋病毒，經醫師評估符合資格者，即可申請公費的PrEP整合式服務，搭配性行為時使用保險套與水性潤滑液，可有效降低感染風險，同時預防感染愛滋病毒和其他性傳染病。

衛生局強調，不論年齡或性別，只要曾經發生性行為就要定期接受篩檢，掌握自身健康情形，如出現疑似症狀或懷疑自己感染性傳染疾病，可至泌尿科、皮膚科、婦產科等科別就診，或參考疾病管制署官網提供的「友善性病門診推薦醫師名單」，及早發現與治療控制。此外，桃園市13區衛生所、衛福部桃園醫院、林口長庚紀念醫院、中壢天晟醫院、楊梅天成醫院、中壢長榮醫院與桃緣彩虹居所，皆有提供免費愛滋篩檢服務，如有相關疑問，可洽詢桃園市防疫專線0800-033-355或疾管署專線1922等。

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