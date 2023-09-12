桃園衛生局聯手中央10月展開菸害稽查　今年已開罰215萬

▲桃園市政府衛生局將於10月12日配合衛福部針對全市公園等公共場所進行禁菸聯合稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為落實菸害防制法規定與營造無菸城市，桃園市政府衛生局攜手衛生福利部國民健康署合作，將於10月12日針對各級學校、公園、車站、販賣菸品場所與各類型公共禁菸場所聯合稽查，查核項目包括禁菸場所吸菸、場所供應熄菸器具、販售菸品標示與展示等重點項目，若查獲違規最高可處5萬元罰鍰，衛生局統計，今年1至7月稽查違反菸害防制法裁罰案件總金額已達215萬元，籲請民眾配合，確保自身荷包不受損並維護他人健康。

▲桃園市政府衛生局將於10月12日配合衛福部針對全市車站等公共場所進行禁菸聯合稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市衛生局指出，除這次聯合稽查行動外，衛生局將定期會同警察局、經發局、教育局等單位進行跨局處聯合稽查，以加強稽核網咖、餐飲店、撞球館與KTV等較常發生違規營業場所，避免成為菸害傳播源頭。衛生局為展現疫情後增加打擊菸害力度，經統計今年1至7月違反菸害防制法裁罰案件共計542件，罰鍰總金額已高達215萬餘元，較去年同期增加200件。

衛生局表示，根據菸害防制法規定，禁菸場所不得供應與吸菸有關器物，無論是菸灰缸、塑膠杯、鐵罐或其他容器，只要用於收集菸品使用後殘餘物，皆屬違規行為，違者最高可處5萬元罰鍰。在禁菸場所吸菸者，則最高可處1萬元罰鍰，自今年3月22日新法上路，販賣菸品場所應於菸品展示處張貼新版警示圖文，如未更新警示圖文，業者最高可處5萬元罰鍰。

▲桃園市政府衛生局將於10月12日配合衛福部針對全市超商或營業場所需張貼最新版禁菸廣告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局強調，吸菸不僅傷身又傷財，籲請癮君子儘早戒菸，戒菸相關問題可撥打免費戒菸專線：0800-636363諮詢或至桃園市政府衛生局無菸網網站（https://nosmoking.tycg.gov.tw/）查詢；桃園市二代戒菸服務合約醫事機構。此外，桃園市自今年3月1日起，針對設籍桃園且40歲以上具有「菸品暴露」等肺癌高風險族群，提供低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢，相關訊息可至桃園市政府衛生局首頁（https://dph.tycg.gov.tw）查詢，或撥打衛生局擴大肺癌篩檢諮詢服務專線：（03）334-0345洽詢。