　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園衛生局聯手中央10月展開菸害稽查　今年已開罰215萬

▲桃園市政府衛生局將於10月12日配合衛福部針對全市公園等公共場所進行禁菸聯合稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府衛生局將於10月12日配合衛福部針對全市公園等公共場所進行禁菸聯合稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為落實菸害防制法規定與營造無菸城市，桃園市政府衛生局攜手衛生福利部國民健康署合作，將於10月12日針對各級學校、公園、車站、販賣菸品場所與各類型公共禁菸場所聯合稽查，查核項目包括禁菸場所吸菸、場所供應熄菸器具、販售菸品標示與展示等重點項目，若查獲違規最高可處5萬元罰鍰，衛生局統計，今年1至7月稽查違反菸害防制法裁罰案件總金額已達215萬元，籲請民眾配合，確保自身荷包不受損並維護他人健康。

▲桃園市政府衛生局將於10月12日配合衛福部針對全市車站等公共場所進行禁菸聯合稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府衛生局將於10月12日配合衛福部針對全市車站等公共場所進行禁菸聯合稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市衛生局指出，除這次聯合稽查行動外，衛生局將定期會同警察局、經發局、教育局等單位進行跨局處聯合稽查，以加強稽核網咖、餐飲店、撞球館與KTV等較常發生違規營業場所，避免成為菸害傳播源頭。衛生局為展現疫情後增加打擊菸害力度，經統計今年1至7月違反菸害防制法裁罰案件共計542件，罰鍰總金額已高達215萬餘元，較去年同期增加200件。

衛生局表示，根據菸害防制法規定，禁菸場所不得供應與吸菸有關器物，無論是菸灰缸、塑膠杯、鐵罐或其他容器，只要用於收集菸品使用後殘餘物，皆屬違規行為，違者最高可處5萬元罰鍰。在禁菸場所吸菸者，則最高可處1萬元罰鍰，自今年3月22日新法上路，販賣菸品場所應於菸品展示處張貼新版警示圖文，如未更新警示圖文，業者最高可處5萬元罰鍰。

▲桃園市政府衛生局將於10月12日配合衛福部針對全市超商或營業場所需張貼最新版禁菸廣告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府衛生局將於10月12日配合衛福部針對全市超商或營業場所需張貼最新版禁菸廣告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局強調，吸菸不僅傷身又傷財，籲請癮君子儘早戒菸，戒菸相關問題可撥打免費戒菸專線：0800-636363諮詢或至桃園市政府衛生局無菸網網站（https://nosmoking.tycg.gov.tw/）查詢；桃園市二代戒菸服務合約醫事機構。此外，桃園市自今年3月1日起，針對設籍桃園且40歲以上具有「菸品暴露」等肺癌高風險族群，提供低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢，相關訊息可至桃園市政府衛生局首頁（https://dph.tycg.gov.tw）查詢，或撥打衛生局擴大肺癌篩檢諮詢服務專線：（03）334-0345洽詢。

 【更多新聞】

白砂糖當安毒賣！結果上門的是警察　女騙2500元下場曝光

印尼男送安毒給同鄉吸...被逮還張口狂咬警　這下超級慘！

阿北清晨闖紅燈「猛撞機車」烏龜翻躺路中　路邊4大1小車遭殃

 

 

 

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
「岳母整個人歪的」女婿照吃　桃園人妻吼：不痛嗎
快訊／遭甄妮痛罵：吃錯藥　王力宏回應了！
挖呀挖老師不藏了！　公開「素顏無P真面目」
庭後憔悴受訪！　高虹安：深自檢討
前10大最夯ETF！　「績效王」今年瘋漲80%
快訊／台農蛋品宣布　巴西雞蛋全面回收下架
台中臭豆腐「4年被查上百次」！　網喊朝聖：最安全的店
獨／我老公搞上我媽！桃園岳父曝內幕　高虹安首回應「好朋友」干

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東打擊詐騙等5打宣導團隊　9月從校園出發深入33鄉鎮

台東加碼生育補助　明年第一胎提高為4萬元

關山人當挺關山人　同濟會善用社會資源溫暖有緣人

武陵休憩區櫻花鉤吻鮭展示館整修...封館9個月　明年6月重新開放

「這8種行為」就觸犯跟騷法！　屏東警擴大宣導轄區內移工

桃園衛生局聯手中央10月展開菸害稽查　今年已開罰215萬

《電波少女》屏東開鏡　周佳琪市長客串行銷屏東市

小心！交通違規要記點處分　台南交通局：1年記12點吊扣駕照

台東少年警隊深入校園　「識詐」、「反毒」扎根宣導

屏東執行分署長柯怡如新到任　響應縣府呼籲做公益

台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」

基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

台中牛排館破產又欠薪　店面遭砸雞蛋嗆：還錢

苗栗銅鑼五福廟普渡結束　6500盤供品1分鐘全掃光

台中牛排館欠款突倒閉　老闆喊：沒錢付！要搬就搬

Selina期待「乳腺跟淚腺一樣發達XD」　差點忘邀姐妹陪產…Ella：不敢相信！

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

任賢齊上海開唱《對面的女孩看過來》　聽歌迷回「只有你真實」他慌了XD

屏東打擊詐騙等5打宣導團隊　9月從校園出發深入33鄉鎮

台東加碼生育補助　明年第一胎提高為4萬元

關山人當挺關山人　同濟會善用社會資源溫暖有緣人

武陵休憩區櫻花鉤吻鮭展示館整修...封館9個月　明年6月重新開放

「這8種行為」就觸犯跟騷法！　屏東警擴大宣導轄區內移工

桃園衛生局聯手中央10月展開菸害稽查　今年已開罰215萬

《電波少女》屏東開鏡　周佳琪市長客串行銷屏東市

小心！交通違規要記點處分　台南交通局：1年記12點吊扣駕照

台東少年警隊深入校園　「識詐」、「反毒」扎根宣導

屏東執行分署長柯怡如新到任　響應縣府呼籲做公益

巴西蛋4個月還在賣　農業部：現在市面上的都安全「可放心食用」

中大「太空魔方」小兵立大功　成功解開地震前兆機制

圖／大直25受災戶今「限時取物」　屋內傾斜嚴重！害民眾不舒服須攙扶

胡瓜隔7天變超瘦「成果照出爐」！穿西裝錄影　白家綺驚呼：也太帥

地價稅省4倍！符合5條件　9／22前登記

馬英九批綠「互不隸屬」是新兩國論　朱立倫要賴清德「去解決」

賴清德「國家希望工程」端政策　她嘆時空錯置：8年前蔡英文就提過

屏東打擊詐騙等5打宣導團隊　9月從校園出發深入33鄉鎮

快訊／喊「真相不重要」遭甄妮痛罵：吃錯藥　王力宏回應了！　

分析／賴清德提0到22歲政策　綠評最大亮點：用「投資」打破舊框架

正妹警奶音甜喊「帥哥哈囉」　通緝犯樂歪回頭下秒被逮捕

地方熱門新聞

普渡宴吃流水席！舞者繼續跳

竹縣工務處長藏千萬現金！又爆收錢幫違建壓件

失業三年58歲女　透過體驗徵才重返職場

嘉義暴雨狂下！火車站變漂漂河

台南大東夜市未獲營業許可　攤商怒嗆

台南北區自小客車右切加油站擊落機車

快訊／曾文水庫滿水位！南水局緊急調節性放水

五福廟中元普渡法會　6千5百盤供品瞬間秒殺

即／嘉義縣府緊急宣布2校明天停課

小心！交通違規要記點處分

高雄藥師給錯藥！害她「腦病變」　賠280萬免坐牢

移除小花蔓澤蘭可賺收購金還能製防蚊薰香

男女吵架不藏毒品先顧貓警查獲Ｋ毒

結「扇」緣　大同捐贈電扇關懷桃園弱勢戶

更多熱門

相關新聞

柯拋支持安樂死！薛瑞元：國民共識還差很遠

柯拋支持安樂死！薛瑞元：國民共識還差很遠

民眾黨總統參選人柯文哲今（7）日進行第二場政見記者會，表態支持安樂死與代理孕母。衛生福利部長薛瑞元回應，衛福部曾與各界討論安樂死，當時意見分歧、多數不贊成，「國民共識還差很遠」；至於代理孕母還需各界討論、凝聚共識，衛福部無既定立場。被問及近期是否可能會再開會討論代孕，薛瑞元則說「不一定有總統候選人提出來，我們就要馬上處理」強調各種議題有優先順序。

65歲長者健保費全免？　鄭文燦：不能有排擠效應、世代剝奪感

65歲長者健保費全免？　鄭文燦：不能有排擠效應、世代剝奪感

侯辦喊話民進黨「抄襲要標來源」　薛瑞元：政策無專利

侯辦喊話民進黨「抄襲要標來源」　薛瑞元：政策無專利

侯再拋長者健保免費！薛瑞元：不要只考量眼前

侯再拋長者健保免費！薛瑞元：不要只考量眼前

第一所國立中醫系成立！陽明交大113學年起招生「每年30名」

第一所國立中醫系成立！陽明交大113學年起招生「每年30名」

關鍵字：

桃市衛生局衛福部10月聯合稽查菸害防制最重裁罰5萬

讀者迴響

熱門新聞

完全拒絕中華民國護照　喬治亞宣布給大陸公民免簽

啦啦隊女神「車內親密」！

入秋「首波東北季風」要來了　降溫時間曝

青青突認了「已提離婚」！

即／高雄女衝撞3車！17歲高中生遭拖行亡

精液什麼顏色才健康？醫解答　量少≠偷吃

他每天喝1飲品「肝臟一片白」！醫嘆：恐變肝癌

告別《木曜4》1個月！陳百祥「公開新身分」正式露臉

植物人遭男護士性侵產子　驚恐畫面首曝

高虹安恐涉3罪！這件最重可處無期徒刑

八點檔女星約會「蜜桃臀」130分鐘

日男性侵百歲老嫗！緊急送醫仍慘死

iOS 17正式版要來了　3款iPhone將無法更新

美國找到金蛋難倒科學家　真面目出爐

台灣正妹「神還原」娜美身材！　網跪朝聖

更多

最夯影音

更多
台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」

台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」
基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

台中牛排館破產又欠薪　店面遭砸雞蛋嗆：還錢

台中牛排館破產又欠薪　店面遭砸雞蛋嗆：還錢

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面