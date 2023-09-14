女移工做完「縮乳暈」手術被收容　利民署見傷口揪出同鄉女密醫

記者沈繼昌／桃園報導

內政部移民署北區事務大隊桃園市專勤隊今年初執行失聯移工稽查作業，查獲黃姓女外籍移工進入所收容安檢時，驚見黃女胸部有未拆線手術傷口，經追查得知查獲前2小時，才透過某外籍密醫在民宅施行「縮乳暈」手術，專勤隊成立專案小組調查，經數月跟監追查在中壢區某民宅發現越南籍阮姓女子以「美容醫學」為業開設私人美容工作室，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，今年2月間會同市府衛生局查獲阮女到案，桃檢複訊後依違反醫師法將阮女起訴。

▲移民署桃園桃園專勤隊今年2月間會同市府衛生局在中壢區某民宅查獲越南籍阮姓女子開設私人美容工作室，幫外籍女移工進行縮乳暈等美容醫療手術。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲越南籍阮姓女子私設私人美容工作室，幫外籍女移工進行美容醫療手術，專前隊查出阮女透過臉書招攬縮乳暈手術。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園專勤隊指出，經過調查發現，38歲的越南籍阮姓女子是未取得合法醫師資格的越南裔國人，但取得台灣身分證，原以設立美容工作室，因覺得「美容醫學」利潤更高，且有廣大市場需求，自2020年起，對外透過臉書等管道，專為外籍女移工進行縮乳暈手術、割雙眼皮、施打玻尿酸、肉毒桿菌、埋線拉皮、牙齒美白等侵入性醫療行為牟利。

▲移民署桃園桃園專勤隊在中壢區某民宅查獲越南籍阮姓女子開設私人美容工作室，專勤隊人員現場搜索相關證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專勤隊調查，阮女為快速招攬顧客，透過臉書直播手術過程，張貼手術前後對比照片，且以價格低廉、技術精湛、一通電話驅車南下到府服務為噱頭，開業以來已聲名遠播，吸引越南籍同鄉預約消費外，還有台灣籍顧客慕名預約消費，即便於新冠肺炎疫情肆虐期間，其生意仍不受影響。

▲移民署桃園桃園專勤隊今年2月間會同市府衛生局在中壢區某民宅查獲越南籍阮姓女子開設私人美容工作室，現場查扣簡陋手術工具等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園專勤隊經數月蒐證後，於今年2月間報請桃檢檢察官指揮偵辦，隨即會同市府衛生局人員，前往中壢區某民宅搜索，當場查獲阮女正在工作室作業等待中，現場扣得多把外科手術刀、麻醉藥、玻尿酸、肉毒桿菌、雷射機等犯罪證據，現場垃圾桶並查出有大量沾染血跡之外科紗布與使用過之針頭，經移送桃園地檢署檢察官複訊後，桃檢日前以違反醫師法罪嫌將阮女起訴。

▲移民署桃園桃園專勤隊今年2月間會同市府衛生局在中壢區某民宅查獲越南籍阮姓女子開設私人美容工作室，現場查扣大批醫療手術等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市專勤隊隊長賴敏枝呼籲，民眾切勿接受無合法醫師資格之密醫進行醫療行為，以避免遇有醫療糾紛時，自身健康與容貌受損，且可能求償無門。民眾於任何時間、地點如有發現外來人口從事非法活動或工作，可記錄發現時間、地點或案情等資料，可向各地專勤隊檢舉。