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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「台灣現在的司法系統就像堵塞的公路」　曹興誠與青年對談提解方

▲聯電創辦人曹興誠表示，如果想要讓司法活起來，可適度地將偵查權移交給警方，讓檢察官集中精力在更重要的案件與法院攻防。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲聯電創辦人曹興誠表示，如果想要讓司法活起來，可適度地將偵查權移交給警方。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

聯電創辦人曹興誠13日表示，台灣現在的司法系統就像堵塞的公路，但台灣是我們的，「我們就是社會問題解答的一部份」，如果想要讓司法活起來，可適度地將偵查權移交給警方，讓檢察官集中精力在更重要的案件與法院攻防。

曹興誠是在13日晚間於Y’s Day「週三青年日」具辦的司法改革座談中，做上述表示。

這場座談會是由台灣公共策益、台灣智庫、台灣公民人權聯盟、台灣青年法律人協會、台灣青年基金會、台灣教授協會、台灣勵志協會、亞洲政經與和平交流協會及US Taiwan Watch美國台灣觀測站等單位共同舉辦，談討的主題為「奪回人民的司法主權」。

此次座談邀請的來賓，除了曹興誠外，還包括台北市議員林亮君、身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊，以及台灣公民人權聯盟常務理事、野火法律事務所主持律師陳為祥，

在座談會結束後，與會來賓也跟現場的青年們針對改革阻力、青年基本法和青年主流化、青年向政府發聲的管道等問題，進行討論分析與對答。

談到司法改革與難解的司法問題，曹興誠表示，「每個人都有義務要改善自己的環境」，因為民主就是每個人民都是主人，每個人民都要擔負起主人的責任，現在的台灣人很幸運，有許多前輩為大家爭取民主自由，大家應善用言論、集會甚至遊行的自由，定義問題，排定優先順序，呼朋引伴投入最重要問題，來繼續維持、開拓台灣的自由民主。

▲聯電創辦人曹興誠表示，如果想要讓司法活起來，可適度地將偵查權移交給警方，讓檢察官集中精力在更重要的案件與法院攻防。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲聯電創辦人曹興誠。（圖左一）

曹興誠認為，「台灣是我們的，我們就是社會問題解答的一部份」，現在台灣的司法系統就像堵塞的公路，如果要讓司法活起來，可適度地將偵查權移交給警方，讓檢察官集中精力在更重要案件及法院攻防

另外，談到台灣的未來，曹興誠也指出，1945年二戰結束時，世界上的主權獨立國家僅有60個，現在已有195個，且持續增加中，只要團結，未來一定有獨立的台灣共和國，要靠大家將台灣共和國一起建設成理想的國家。

台北市議員林亮君以日前熱議的新聞「台北大直房屋坍塌」為例，分享行政權弱化的現象，甚至迫使民眾進入其實並非必要的司法程序。她表示，大直房屋坍塌事件暴露台灣長久以來損鄰補償機制不完備的問題，市府在損鄰事件中扮演的角色薄弱，建管處只是指導單位，並無強制力要求建商完成後續的鑑定及監測等過程，造成民眾需耗費大量時間精力尋求司法救濟。

林亮君認為，應透過行政權的補強，事前預防、避免民眾被迫透過司法來捍衛自己的權利，以至於在訴訟過程中產生「小蝦米對大鯨魚」的不平衡感，甚至因此對政府產生不信任感。

▲聯電創辦人曹興誠表示，如果想要讓司法活起來，可適度地將偵查權移交給警方，讓檢察官集中精力在更重要的案件與法院攻防。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台北市議員林亮君。

▲聯電創辦人曹興誠表示，如果想要讓司法活起來，可適度地將偵查權移交給警方，讓檢察官集中精力在更重要的案件與法院攻防。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣公民人權聯盟常務理事、野火法律事務所主持律師陳為祥。

台灣公民人權聯盟常務理事、野火法律事務所主持律師陳為祥認為，先進國家人民對司法的滿意度都有七、八成以上，但台灣卻只有三成，這是很奇特的現象。

陳為祥也指出，偏低的司法滿意度顯示台灣司法需要民主化、拉近司法與民眾的距離，並且「正確」、「迅速」地彰顯正義。目前台灣司法面臨的最迫切問題之一是「司法大塞車」，每位檢察官一年平均需負責偵查930件案件，實在是不可能的任務，導致司法效能偏低，此點也急需改善。

身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊表示，台灣公共策益從5月開始舉辦Y’s Day「週三青年日」系列講座，目前已有「看見台灣」、「認識中國」、「鏈結世界」、「公正轉型」與「司法改革」五個系列，其中「司法改革」部分，過去幾場探討me too性平、職場霸凌、詐騙案件的受害者問題，同時也討論司法與社會的溝通、國家賠償法以及國民法官制度，今天的活動算是做一個小結整理。

▲聯電創辦人曹興誠表示，如果想要讓司法活起來，可適度地將偵查權移交給警方，讓檢察官集中精力在更重要的案件與法院攻防。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣智庫副執行長董思齊。

董思齊強調，司法改革必須要能提出具體的解決方案，更必須確保司法權與社會溝通順暢並落實法律制度的運作，才能建立值得信賴的司法體系，也才能進一步強化國民對政治共同體的認同，從而實現憲法所宣示的「國民主權原則」，將司法主權歸還人民。

董思齊表示，除了對國會的立法遊說及倡議外，司法從業人員也應放下專業的本位主義，一同加入改善制度的行列。此外，唯有公民權意識的覺醒，加上民間監督團體的集結，台灣才有辦法共同完善這個「由下而上」的司改運動，進而透過強化人民主權，堅定全民對維護台灣作為主權國家的信念。

▲聯電創辦人曹興誠表示，如果想要讓司法活起來，可適度地將偵查權移交給警方，讓檢察官集中精力在更重要的案件與法院攻防。（圖／記者陳弘修翻攝）

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