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郭台銘金門演說拋一金句　曹興誠：砲口總算瞄對了方向

▲▼郭台銘金門行 烈嶼三玄宮。（圖／記者陳煥丞攝）

▲郭台銘在金門議會進行演說時，向北京當局喊話「不要低估台灣人民浴血奮戰的決心」。（圖／記者陳煥丞攝）

記者趙蔡州／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘23日走訪金門，在金門議會演說時向「北京當局」喊話，台灣人民不會主動挑起戰爭，但也不會怯戰，不要低估台灣人民浴血奮戰的決心，務必停止對台灣的文攻武嚇對此，聯電創辦人曹興誠感嘆，郭台銘的砲口總算瞄對了方向，「我們應該對郭董的這個宣示，表示歡迎！」

▲▼郭台銘金門行，參訪金門地標毋忘在莒。（圖／記者陳煥丞攝）

▲曹興誠認為，郭台銘這一席言論，代表郭不再把兩岸局勢緊張，歸咎給所謂的「台獨」。（圖／記者陳煥丞攝）

曹興誠24日在臉書以「郭台銘的砲口總算瞄對了方向」表示，昨天（23日）八二三砲戰紀念日，郭台銘董事長到金門發表談話，對北京當局發出嚴正聲明，說「台灣人民絕不會主動挑起戰爭，但也絕不可能怯戰」、「我們應該對郭董的這個宣示，表示歡迎」。

曹興誠解釋原因有2點，第一是因為郭台銘不再把兩岸局勢緊張，歸咎給所謂的「台獨」。第二是郭台銘對北京當局喊話，讓大家了解「會製造兩岸戰爭的禍首」一定是中國，絕不會是台灣人民，這點代表郭台銘了解，台灣人民不管主張統或獨，跟和平或戰爭都無關。

曹興誠說，他以前一再強調，兩岸之間沒有所謂「台獨」問題，只有「共獨」問題。海峽兩岸所以會有「一邊一國」，是中共發動武裝叛亂，於1949年自中華民國內獨立，另建「中華人民共和國」所造成的。

曹興誠接著說，中共企圖吞併台灣，與所謂「偉大民族復興」毫無關連，其目的是要把台灣變成不沉的航空母艦，用來和美國爭霸太平洋，「這種意圖不僅會給台灣帶來戰爭，也會給中國人製造無窮無盡的苦難」。

他最後強調，欣見郭台銘不再槍口對內，能開始和大家一起團結面對中共的野心和威脅，他盼望所有統派人士也能清醒過來，不要再被落伍的民族主義迷惑而遭到中共利用，為虎作倀、吃裏扒外還自以為是在光宗耀祖，「讓我們團結在民主自由的周圍，為捍衛人權和尊嚴而戰，讓中共犯台之日，變成其亡黨滅國之時」。

▼郭台銘金門行拋金句，曹興誠「砲口總算瞄對了方向」。（圖／翻攝自曹興誠臉書）

▲▼郭台銘金門發表談話提「這事」　曹興誠：他砲口總算瞄對了方向。（圖／翻攝自曹興誠）

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