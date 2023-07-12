曹興誠批司改牛步「心血管堵塞」　邀朝野立委共提2改革方向

▲曹興誠及朝野立委召開「救治司法癱瘓的二支箭」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

聯電創辦人曹興誠3月時成立「台灣公民人權聯盟」，推動司法改革。他今（12日）召開記者會表示，現在司法面臨的問題，是心血管嚴重堵塞。司法體系處理案件遲緩異常。應仿效其他民主國家，檢警分工，刑事案件主要交由警察偵辦，再移請檢察官決定是否起訴並負責法庭攻防。另一審敗訴後，現行體制容許檢察官不需任何理由，即可上訴，此現象極不合理。

曹興誠指出，司法改革進度緩慢，是人民的沉痛和無奈。大眾討論司法改革，重點比較關注司法體系品質的提升，例如淘汰恐龍法官，消除檢察官、警察的徇私舞弊等等。

曹興誠指出，過去司法改革緩慢，可能要求錯對象，改革的主戰場應該是立法院，修法讓法律符合現狀，行政機構才能夠依法行政，人民應該團結起來，多跟立委溝通才是改革途徑。民主社會，公民要做國家的主人，不要老是希望有個偉大的總統領導，就可以解決一切問題，這是威權國家思維。

曹興誠直言，現在司法面臨的問題，是心血管嚴重堵塞。司法體系處理案件遲緩異常，幾近癱瘓。高速公路如果嚴重塞車，公路變成停車場，那就成了有公路卻沒交通。台灣今天的司法， 也是嚴重塞車，形同癱瘓，等於徒有司法機構，卻無司法。

目前台灣的檢察官，每人每年需要承辦案件超過900件，一看即知不堪負荷。單單今年上半年檢察官出走者即有32名之多。

台灣公民人權聯盟認為，目前台灣司法血管堵塞，已接近休克，應緊急做心血管繞道手術。其方法非常簡單，就是仿效其他民主國家，刑事案件主要交由警察偵辦，再移請檢察官決定是否起訴並負責法庭攻防。兩者分工合作，避免職權重疊，如此可將司法資源做合理配置，刑事偵辦效率定然倍增。

台灣公民人權聯盟指出，檢察官在一審敗訴後，現行體制容許檢察官不需任何理由，即可上訴，此現象極不合理。一則容易讓檢察官輕視一審，草率起訴；二則容易造成無辜被告之二度或多次傷害，三則增加司法壅塞，讓司法效率問題更形惡化。 因此應該規定，檢察官一審敗訴以後，除非有重大理由，否則不得上訴，以落實「刑事妥速審判法」。

時代力量立委邱顯智表示，檢察系統癱瘓問題很嚴重，很多律師已經不敢接告訴人代理案件，一兩年才開庭一次沒辦法跟當事人交代，有民眾被黑幫綁到新竹海邊毒打一頓，告進去地檢署後兩年內才開一次庭，當事人當然會想是不是檢察官跟幫派份子有什麼關係？

邱顯智指出，檢察官人力吃緊，一個月有8、90件要處理，人力也一直流失，要如何緊急救治司法癱瘓、讓司法體系可以正常運作，是現在迫切問題。

邱顯智表示，一審敗訴後，一而再、再而三上訴，該辦的沒辦法辦、不該辦的辦成冤錯案，應該系統性地解決檢察系統人力癱瘓問題。

國民黨立委游毓蘭直言，司法已經癱瘓，民眾看不到司法跟公平正義，許多檢察官掛冠求去，有的案子不斷發回更審、30幾年，命短的人不一定等的到正義。

民進黨立委蔡易餘指出，國家培育出這些一流檢察官，卻被案海壓垮，沒有時間跟精神把案件辦好，過去有提出雙偵查主題，微罪由警察做偵查主體 但這似乎太大步，至少可以落實檢警分工，可以用5年以下犯罪區分，讓警察做有效訊問跟偵查，再交由檢察官決定是否起訴。

蔡易餘表示，現在檢察官時間花費太多時間在一些瑣碎的案件，但重大暴力型犯罪、詐騙集團等等，都需要檢察官領導。

民眾黨立委賴香伶表示，1年以下案件本來就可以檢警分工，拉高有其必要性，檢察官有許多人希望轉職，壓垮駱駝最後一根稻草就是沒有確實分工。