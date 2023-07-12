　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曹興誠轟716遊行「譁眾取寵」　直批：談公平正義卻不提任何具體方法

▲▼台灣公民人權聯盟邀請聯電創辦人曹興誠及朝野立委召開「救治司法癱瘓的二支箭；檢警專業分工、落實刑事妥速審判法」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲曹興誠及朝野立委召開「救治司法癱瘓的二支箭」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

聯電創辦人曹興誠3月時成立「台灣公民人權聯盟」，推動司法改革。他今（12日）召開記者會、邀集朝野立委說明兩大改革方向。會後有媒體詢問，是否會出席網紅館長、前立委黃國昌舉辦的716大遊行？曹興誠直言，司法改革不是很籠統的口號，「這只是譁眾取寵」，對司法改革沒有幫助，應該對司法到底有什麼問題、如何改進，提出意見。。

對於716大遊行，曹興誠直言，不要只是譁眾取寵，只為讓民眾對政府印象更加反感，跑去談公平正義卻不提任何具體方法，非常不恰當。

對於是否出席遊行，時代力量立委邱顯智表示，司法改革進度緩慢，包含今天的議題也好，請大家關注司法法制委員會，不管是外役監條例、不當關說罪等等，在司法法制委員會這幾年來幾乎沒有進展，人民當然對改革進度非常不滿，集會遊行是人民權利，716遊行自己也會到場。

邱顯智指出，司法改革跟冤案問題都非常嚴重，希望遊行讓政府正視司法改革問題，今天提的檢警專業分工涉及刑事訴訟法，主管機關是司法院，自己每天都去司法法制委員會，看到法務部跟司法院有非常龐大權力主導修法。

邱顯智表示，個別委員面對這些司長時，專業上要對抗非常困難，為什麼改革進度緩慢？法務部跟司法部官僚要負非常大責任，希望曹董事長倡議下讓大家意識到問題，若司法體制癱瘓，根本無法發揮應有功能，人民非常無奈也沈痛。

ET快訊
LIVE／殺警憑什麼爽坐外役監　萬中選一祕密就在備註欄
新竹知名連鎖5間店無預警倒閉！　消費者手上一疊票...超傻眼
Toyz爆乳人妻新歡「很抱歉我愛你」！　發文被挖
快訊／12縣市大雨特報！　大雷雨狂轟3區
運動中心淋浴間洗澡　突遭闖入性侵
獨／陸軍鬥毆！　士兵倒地送醫
快訊／21歲起重機駕駛恍神　單車騎士當場慘死
殺警犯易寶宏外役監夢碎！　其他重刑犯「被連累」慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

總統府認定「美施壓製生物戰劑是捏造文件」　操弄樣態同北京模式

鄭文燦提醒柯文哲　「總統候選人對國際議題掌握度應提高」

柯文哲又誤認？搞錯指台無法入CPTPP自民黨政要　她批：連見誰都要騙

陸生訪台獲准　鄭文燦：盼自由民主讓中國學子有感

美方指示研製生物戰劑？　鄭文燦：捏造的會議文件

高端疫苗「連續六個月營收0元」　王鴻薇曝唯一買家：中華民國政府

陳致中做爽牢稱「我爸陳水扁」？　藍批：民進黨人耍特權非個案

邱毅給國民黨中常委的一封信！　苦勸不要「換侯」改提非綠大聯盟

郭台銘動作頻頻拼「最後一搏」？　曹興誠勸：做大事不用作大官

侯友宜、郭台銘今晚有望同台　李德維：參選人要嘴甜、腰彎、頭低

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

Joeman、妮婭分手！3年情斷　不如預想：決定還彼此自由

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

總統府認定「美施壓製生物戰劑是捏造文件」　操弄樣態同北京模式

鄭文燦提醒柯文哲　「總統候選人對國際議題掌握度應提高」

柯文哲又誤認？搞錯指台無法入CPTPP自民黨政要　她批：連見誰都要騙

陸生訪台獲准　鄭文燦：盼自由民主讓中國學子有感

美方指示研製生物戰劑？　鄭文燦：捏造的會議文件

高端疫苗「連續六個月營收0元」　王鴻薇曝唯一買家：中華民國政府

陳致中做爽牢稱「我爸陳水扁」？　藍批：民進黨人耍特權非個案

邱毅給國民黨中常委的一封信！　苦勸不要「換侯」改提非綠大聯盟

郭台銘動作頻頻拼「最後一搏」？　曹興誠勸：做大事不用作大官

侯友宜、郭台銘今晚有望同台　李德維：參選人要嘴甜、腰彎、頭低

東京八王子市飆出39.1度　刷新日本今年最高溫紀錄

啦啦對女神巫苡萱穿平口泳裝錄影　一下水走光「泳衣變圍巾」糗翻

一站查上市公司ESG、財報！　證交所投資資訊平台上線

名主播張立群上課了　全球人壽「我的籃球夢」小小主播營登場

獨／李坤城「最後的浪漫」　爭議房產過戶時間表曝光

台北最安靜的地方！中研院「靜土地圖」上線　標註90處55分貝以下

民眾拾獲皮包！屏東內埔警通知領取　失主：不是在家裡？

婚假請8天！公司發公告「取消3600元禮金」　她錯愕：看透了

新竹「百帝超跑美髮」5店驚傳倒閉　消費者手上一疊票...超傻眼

「陳建州首度公開道歉」痛哭照瘋傳！ 網揭真相笑了：也太會蹭

政治熱門新聞

登陸演習驚見比基尼辣妹　退將揪戰車1錯誤

侯友宜、郭台銘受邀出席正副議長餐會　2人有望明在台東合體

拆文湖線座椅有成效　北捷評估擴大

侯友宜、郭台銘今有望台東合體

快訊／柯文哲道歉了！　認「用語不當」會檢討

賴清德訪Line公司尋合作「共同打擊網路詐騙」

郭台銘稱危老重建失控　林右昌駁：脫離事實甚遠

柯文哲嗆蔡、賴別拜「中國來的媽祖」　他酸：媽祖成神時有中共？

高端疫苗「連續六個月營收0元」　唯一買家曝

賴清德私大補助3.5萬　天河基金會推「青年志工補助1.6萬學貸」

潘孟安愛貓找到了！　「麒麟」信念堅強離家3天回家了

曾表態支持柯文哲！侯友宜拔樁成功？　將與他在台東同台

詐騙集團冒名高嘉瑜　竟錯貼游淑慧照片

陳致中遭爆坐牢像渡假　他曝誇張經歷：政治人物有特權不意外

更多熱門

相關新聞

又誤認？柯文哲稱自民黨幹事長指台無法入CPTPP　她批連見誰都要騙

又誤認？柯文哲稱自民黨幹事長指台無法入CPTPP　她批連見誰都要騙

民眾黨主席柯文哲日前表示，「自民黨幹事長」告訴他「台灣沒有辦法參加CPTPP，不可能」引起非議。民眾黨發聲明，澄清柯所述的「自民黨幹事長」其實是自民黨參議院幹事長世耕弘成。對此，民進黨立委范雲12日批評，自民黨幹事長有可能誤認？「一天一謊言？道歉繼續騙？連日本見了誰都能騙？」

郭台銘動作頻頻拼「最後一搏」？　曹興誠勸：做大事不用作大官

郭台銘動作頻頻拼「最後一搏」？　曹興誠勸：做大事不用作大官

侯友宜、郭台銘今晚有望同台　李德維：參選人要嘴甜、腰彎、頭低

侯友宜、郭台銘今晚有望同台　李德維：參選人要嘴甜、腰彎、頭低

要全台學青「光明正大、勇敢」站出來　國民黨青年發聲挺侯友宜

要全台學青「光明正大、勇敢」站出來　國民黨青年發聲挺侯友宜

柯文哲怕金溥聰急了才失言？　前幕僚分析：他的敵人就是自己

柯文哲怕金溥聰急了才失言？　前幕僚分析：他的敵人就是自己

關鍵字：

黃國昌館長曹興誠時代力量柯文哲侯友宜司法改革716大遊行邱顯智

讀者迴響

熱門新聞

南韓女諧星離世　享年30歲

NONO受害女輕生！獲救「腦袋還有血塊」未脫險

Toyz人妻新歡首發聲！台俄混血「核彈級半球照」超震撼

直擊Toyz吃火辣人妻！起底「新歡是13萬小模」

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！

不沾鍋塗層列毒化物　全面禁用

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

長科董座黃嘉能遭羈押禁見　早盤股價被摜至跌停

即／黃子佼列被告　民眾看不下去提告

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

李坤城對林靖恩心碎「酗酒才罹大腸癌」！兒揭內幕

Toyz爆勾搭人妻！直播脫口「我們都是合意性交」

妻車禍驟逝！「白飯之亂」老闆獨養2兒　學廚原因曝

男星簽承諾書沒碰毒！　警察一抓全招片商氣炸

更多

最夯影音

更多
鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！
熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面