▲曹興誠及朝野立委召開「救治司法癱瘓的二支箭」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

聯電創辦人曹興誠3月時成立「台灣公民人權聯盟」，推動司法改革。他今（12日）召開記者會、邀集朝野立委說明兩大改革方向。會後有媒體詢問，是否會出席網紅館長、前立委黃國昌舉辦的716大遊行？曹興誠直言，司法改革不是很籠統的口號，「這只是譁眾取寵」，對司法改革沒有幫助，應該對司法到底有什麼問題、如何改進，提出意見。。

對於716大遊行，曹興誠直言，不要只是譁眾取寵，只為讓民眾對政府印象更加反感，跑去談公平正義卻不提任何具體方法，非常不恰當。

對於是否出席遊行，時代力量立委邱顯智表示，司法改革進度緩慢，包含今天的議題也好，請大家關注司法法制委員會，不管是外役監條例、不當關說罪等等，在司法法制委員會這幾年來幾乎沒有進展，人民當然對改革進度非常不滿，集會遊行是人民權利，716遊行自己也會到場。

邱顯智指出，司法改革跟冤案問題都非常嚴重，希望遊行讓政府正視司法改革問題，今天提的檢警專業分工涉及刑事訴訟法，主管機關是司法院，自己每天都去司法法制委員會，看到法務部跟司法院有非常龐大權力主導修法。

邱顯智表示，個別委員面對這些司長時，專業上要對抗非常困難，為什麼改革進度緩慢？法務部跟司法部官僚要負非常大責任，希望曹董事長倡議下讓大家意識到問題，若司法體制癱瘓，根本無法發揮應有功能，人民非常無奈也沈痛。