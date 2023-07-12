郭台銘動作頻頻拼「最後一搏」？　曹興誠勸：做大事不用作大官

▲曹興誠及朝野立委召開「救治司法癱瘓的二支箭」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近期動作頻頻，外界解讀仍有意爭取2024總統大選，對此，創辦人曹興誠12日受訪時表示，每個人想為國家做事都鼓勵，做大事不用作大官，要做總統的事不一定要當總統。選總統很容易，萬一選上怎麼辦？選上該做什麼？如果這些都搞不清楚，就不應該出來搗蛋。

曹興誠表示，老百姓團結起來能做的事有很多，並不一定要抓那個權力，抓那個權力也要負擔很多責任，攬住很多繁重工作不見得能做社會最需要的改革，以前講做大事不用作大官，要做總統的事不一定要當總統，郭董還有很多事情可以做，不必去當總統。

曹興誠指出，民主社會要有公民意識，國家是我們的，碰到問題，該怎麼做就做，一個人力量不夠就團結起來，大家出錢出力去改進，這是民主社會賦予的權力，發揮才能帶動國家進步，不一定要坐到什麼權位，總統是很危險的職位，去看首爾青瓦台博物館，當韓國總統非常危險。

曹興誠表示，有人開玩笑叫我出來選，但選總統很容易，萬一選上怎麼辦？選上該做什麼？如果這些都搞不清楚，就不應該出來搗蛋，我們可以做的事非常多，像我今天提司法改革也是出錢出力。大家應該去問這些候選人「選上要做什麼？」每個候選人都應該嚴肅面對，若搶到權位後對負什麼責任沒概念， 這是國家級詐騙。

曹興誠指出，反正自己不會選總統，只想問總統「選上怎麼做」，他怎麼選、講什麼話，我們把焦點放在個人特質上、想要摧毀對方人設，這是很不好的風氣，每一個候選人都應該問自己「選上怎麼做」。

曹興誠直言，期望有強有力的人領導，這是威權思想，而非主權在民思想，民主社會應該問總統候選人「能提供什麼服務」，選總統不是選女婿，女婿要人格純潔，但選總統要選知道自己該做、要做什麼的，若不知道就是胡鬧。