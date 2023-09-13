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台西獨居長者與幼兒同樂中秋　手作月餅圓滿祝福

▲華山服務的15位獨居的爺爺奶奶、幼兒園小朋友們一起製作象徵「團圓」祝福的月餅，讓獨居老人嚐在嘴裡，甜在心裡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲華山服務的15位獨居的爺爺奶奶、幼兒園小朋友們一起製作象徵「團圓」祝福的月餅，讓獨居老人嚐在嘴裡，甜在心裡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

華山基金會台西站今（13）日舉行「老小做月餅，月圓甜在心」活動，開場由台西鄉立幼兒園吳瑋玲園長帶領16位無尾熊班的小朋友表演"啦啦啦"活力四射，更邀請到老字號玉津烘焙坊何培彰教導現場華山服務的15位獨居爺爺奶奶、幼兒園小朋友們一起製作象徵「團圓」祝福的月餅，讓獨居老人嚐在嘴裡，甜在心裡。

台西98歲的丁阿嬤，丈夫、一兒、一女離世，女兒與養女在外地為生活打拼，平日僅她獨守古厝度漫長歲月。華山基金會服務阿嬤十餘年，她積極參與各項活動，從中結交朋友，現年近百歲，仍引頸期盼這次中秋活動。期盼透過今天的活動，象徵三代同堂的團聚意象，讓獨居長輩重溫過去家人齊聚、孩子尚陪伴在身旁的時光、讓獨老留下美好回憶。

▲華山服務的15位獨居的爺爺奶奶、幼兒園小朋友們一起製作象徵「團圓」祝福的月餅，讓獨居老人嚐在嘴裡，甜在心裡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

免費為約3萬名三失(失能、失智、失依)長輩提供年節關懷、陪同就醫、原床泡澡等服務的華山基金會，誠摯邀請各界參與2023「愛老人 中秋亮起來」公益，中秋關懷禮350元/份、每月1250元幫助在地孤老，目前雲林區服務經費尚缺五成，邀請逗陣來作伴、照亮心幸福。愛心專線:(05)699-5106丁站長，郵局劃撥帳號:22573817、戶名:華山基金會、備註:112中秋送愛台西。

▲華山服務的15位獨居的爺爺奶奶、幼兒園小朋友們一起製作象徵「團圓」祝福的月餅，讓獨居老人嚐在嘴裡，甜在心裡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲華山服務的15位獨居的爺爺奶奶、幼兒園小朋友們一起製作象徵「團圓」祝福的月餅，讓獨居老人嚐在嘴裡，甜在心裡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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