雲林斗六路邊停車逾萬筆待繳　繳費方式太不便民引發眾怒

▲繳費方式只能使用《斗六市停車繳費APP》與停車柱掃描QR碼線上繳，除了「都不能使用現金」外，連外縣市的民眾收到催繳單也無法到超商繳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市公園路、府文路、民生南路於4/1日起實施路邊停車收費，由於採無紙化繳費方式，有民眾反映指出，除了不少人不知到已開始收費，更有人看不懂繳費說明、不會操作線上繳費。根據統計，縣府在8月底共寄出3100多筆4月份未繳費的催繳通知單，車主還必須加收50元雙掛的工本費而引發民怨。

雲林縣過去沒有實施路邊停車收費，當人口及產業快速發展，各地區車輛大量增加，造成停車問題日益嚴重，及長期佔用停車格、一位難尋、紅黃線停車或併排停車等違規停車行為與糾紛。雲林縣政府為此修正雲林縣公有公共停車場收費及管理自治條例，在需求性高或違規停車路段，透過使用者付費、合理收費停車格劃設機制，增加停車格周轉率。

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斗六市收費路段從4月啟動收費制度後迄今5個月，開始有民眾收到4月份停車時的逾期繳費單，抱怨當時根本不知道要收費，除了停車費之外，就催繳單的工本費要再加上50元，更氣憤指出繳費方式只能使用《斗六市停車繳費APP》與停車柱掃描QR碼線上繳，除了「都不能使用現金」外，連外縣市的民眾收到催繳單也無法到超商繳費，相當不方便，對年長更是不友善。

雲林縣政府工務處長汪令堯表示，已寄出4月3100多筆催繳單，而於5月有4000多筆、6月有6000多筆逾期未繳待寄，接下來第一次以平信通知繳費，不收8元的工本費，若15天內仍未繳，第二次以雙掛號寄催繳通知，要收50元工本費，30天後未繳由縣府開裁罰單300元，如果通知沒人收，會用公示送達。

汪令堯也提到，目前斗六市公所已請公所要求委外廠商履行超商代收費用，但開出每張要收18元手續費，縣府在會一週內邀集四大超商代表協商，幫忙協調降低代收手續費，未實施超商代收前，請公所用夾單方式提醒車主繳費，也增設更明確的告示。