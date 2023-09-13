味全龍斗六主場迎戰中信兄弟　張麗善開球：培育更多體育人才

▲縣長張麗善為味全龍對戰中信兄弟開球。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中華職棒味全龍昨（12）日晚間在主場斗六棒球場迎戰中信兄弟，邀請雲林縣長張麗善開球，盼延續球隊氣勢贏得勝利；張麗善祝福選手在場上都有精彩表現，並表示雲林縣是在棒球方面積極推動三級銜接、聘任專業教練，培育更多愛好棒球好人才。

雲林縣政府教育處指出，雲林斗六棒球場作為味全龍隊的訓練基地，讓龍隊在這裡不但比賽成績優異，也帶動球迷入場觀看，今年規劃七場賽事在斗六棒球場進行，而且雲林縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市五縣市民眾只要憑身分證件，門票買一送一，期待棒球球迷都到現場加油。

雲林縣政府對棒球推展一向不遺餘力，編列經費不斷整修改善斗六棒球場，更新球場設施，讓斗六棒球場符合國際賽事標準，今年成為WBC官方熱身賽指定場地之一，獲得來自各國球員與球迷好評，未來持續作為味全龍基地與中職賽事的好場地。

張麗善表示，雲林是體育大縣，也重視體育發展，各級學校成立體育班、聘請專任運動教練，積極推動包括棒球在內各項運動三級銜接，讓優秀的選手根留雲林，其中棒球就聘任5位專任教練，落實縣內棒球紮根計畫。

另外，縣府也提高選手獎勵金、引進企業贊助，讓選手可以更專注於運動技能的提升，近年來本縣棒球發展在各項全國棒球賽事也有顯著的成效。雲林縣承辦114全國運動會，著手在虎尾高鐵園區建置體育園區，興建可以容納15000人的田徑場，迎接來自全國優秀選手，在雲林大展身手，日後也能成為雲林縣的大型活動場地，辦理各式競賽、活動演唱會等。

▲縣長張麗善與味全龍球員擊掌加油。（圖／記者蔡佩旻翻攝）