卡式爐烤肉「瓦斯罐亂丟恐釀爆炸」　環境部：做好回收四步驟

▲中秋節使用卡式爐烤肉，環境部提醒民眾，瓦斯罐要做好回收四步驟。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

中秋節即將到來，烤肉已經成為歡度中秋節不可或缺一環。環境部今（13日）提醒民眾，若使用卡式瓦斯爐烤肉，用完的瓦斯罐一定要做好回收4步驟，包括「確認用完、單獨打包、加註示警、交給資收」，千萬不能與垃圾一起丟入壓縮車，以免發生意外風險，也可保護大家安全。

月底就是中秋連假，全家一起嚐月餅、吃烤肉歡度中秋節，是最快樂的事。但部分民眾為了方便或環保考量，不使用木炭而使用卡式瓦斯爐烤肉，環境部資源循環署也提醒民眾注意安全。

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資循署指出，瓦斯罐是高壓瓶罐的一種，屬於公告應回收容器，瓶內裝的液態燃料若經過擠壓、摩擦，容易產生火花造成爆炸。為確保民眾倒垃圾及基層清潔隊員作業時安全，提醒民眾回收前，應確認已經使用完畢，獨立打包並標示「內有高壓瓶」警語，交由清潔隊員回收，千萬不能和垃圾一起丟入壓縮車，以避免一個不小心或便宜行事而發生意外風險。

資循署也提醒民眾，家中常見的定型液、防曬噴霧、髮膠噴霧、殺蟲劑、噴漆等，也屬於高壓瓶罐，使用完畢一樣要回收，若沒有使用完，請民眾找空曠處進行排空，不可自行戳洞以免發生危險。營業店家如有大量未售罄或過期高壓瓶，可通知販售廠商回收。也呼籲民眾，若丟垃圾前有疑問，可詢問清潔隊員，避免亂丟發生起火、爆炸等危險，以及違法受罰。

資循署重申，高壓瓶務必落實「確認用完、單獨打包、加註示警、交給資收」4步驟，保障第一線清潔隊人員及民眾安全，「環境安全要做好，回收步驟不能少」，請大家將垃圾做好分類，一起快樂、安心過佳節。