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雲林詔安客家文化節　 9／23-10／23熱鬧展現客家傳統特色

▲雲林詔安客家文化節以開口獅為主題，將於9/23-10/23熱鬧登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林詔安客家文化節以開口獅為主題，將於9/23-10/23熱鬧登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

詔安客家「武術」、「布袋戲」、「開口獅」三寶象徵詔安文化，今年雲林詔安客家文化節邁入第15年辦理，以開口獅為主題將於9月23至10月23熱鬧登場，今(13)日召開活動宣傳記者會，由縣長張麗善與嘉賓透過點火儀式，宣告一年一度詔安文化盛會的到來，並邀請民眾前來認識客家文化的獨特魅力。

詔安客家文化是縣府非常重視的一環，縣長張麗善表示「雲林．詔安客家文化節」是為了打造「雲林詔安」新軸帶，我們努力來傳承、發揚往昔詔安文化、生活、習俗內涵與語言，從各個活動中建構族群及文化認同、帶動周邊觀光產業發展，而透過一連串的文化體驗活動，提供民眾參與及認識詔安文化的多元、豐富面貌。

▲雲林詔安客家文化節以開口獅為主題，將於9/23-10/23熱鬧登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林詔安客家文化節以開口獅為主題，將於9/23-10/23熱鬧登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

9月29日中秋夜有水汴頭崇賢寺「澹仔火迎暗景」夜巡遶境的百年傳統民俗、10月8日二崙深坑社區「溪王祭」的感恩祭拜活動、10月14日二崙鄉公所「藝遊詔安同樂二崙」客家藝文匯演、10月15日二崙來惠社區的詔安古厝「福綿堂」三合院「回頭屋音樂祭」、10月21日崙背鄉公所「雲林好客踏騎客庄」自行車漫步之旅，最後，在10月23日重陽節，由「廖皮張骨」張廖宗親的「崇遠堂秋季祭祖」古禮，作為今年詔安客家文化節閉幕。

▲雲林詔安客家文化節以開口獅為主題，將於9/23-10/23熱鬧登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處長陳璧君表示，雲林崙背、二崙、西螺一帶是全台詔安客家傳統聚落及人口分佈最多的區域，迄今仍保有珍貴的詔安客語、民俗、文化與美食。文化節的辦理除了展現文化自信之外，也是為了讓更多詔安客回流及尋根，今年，由出身雲林的知名藝人「黃鐙輝」透過一場尋親的意外之旅，發現自己身為「詔安客」，故特別邀請其本人協助拍攝今年文化節的宣傳影片，盼使更多外地的詔安客來發現自己、認同自己。

▲雲林詔安客家文化節以開口獅為主題，將於9/23-10/23熱鬧登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日召開活動宣傳記者會，由縣長張麗善與嘉賓透過點火儀式，宣告一年一度詔安文化盛會的到來，並邀請民眾前來認識客家文化的獨特魅力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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