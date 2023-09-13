千份中秋禮佳節獻愛　冠德集團、唐氏症基金會中秋攜手送暖三重弱勢

▲冠德集團中秋送暖，今年率先購買1,000份唐氏症基金會中秋禮盒，贈與新北市好日子愛心大平台，送愛到三重地區低收入戶與身障弱勢家庭。

圖、文／冠德集團提供

成立40多年的冠德企業集團以傳遞幸福生活價值為宗旨，積極貫徹永續理念，透過建築設計與生活提案建構綠色家園，推展永續環境、社區共好及健康生活，同時更實踐企業社會責任，關注永續教育、弱勢關懷，迎接中秋佳節的即將來到，正是闔家團圓歡聚的時刻，冠德集團期望能賦予中秋節不同意義，今年率先購買1,000份唐氏症基金會中秋禮盒，贈與新北市好日子愛心大平台，送愛到三重地區低收入戶與身障弱勢家庭，並於今（9/13）在新北市社會局副局長許秀能、冠德建設總經理張勝安與基金會董事長林正俠代表出席，代表公部門與企業、社福單位三方攜手促進社會善的循環，獻愛送暖弱勢共享佳節喜悅。

為能實踐城區、社會共好，冠德集團深耕在地，不僅推展美好幸福家園，更以家為起點將共好關懷拓展到社區，當中集團旗下的冠德建設新建案「冠德心天匯」不僅以創新方式力行永續理念，將廢棄物減至最低打造「未來接待所」，全面輔以減少油墨印刷、以及推動帆布廣告回收再利用等愛護地球的銷售模式，同時更擴大在地共榮共好，繼年初贈送獨居長者及弱勢家庭年菜組合，迎接中秋佳節，為能將幸福溫暖氛圍擴散，因身為唐氏症基金會的在地好鄰居，今年特別認購唐氏症基金會中秋送愛禮盒「映月祥福秋日禮盒」共計1,000份，一同攜手將禮盒全數捐贈給新北市好日子愛心大平台，讓在地弱勢家庭一同感受中秋祝福。

長期致力於打造綠色安心家園及幸福日常生活，冠德企業集團持續採用低碳設計、循環再生、綠色能源、健康生活及智慧建築五大行動方案落實於建築設計、營造工程到一站式日常生活服務，以多元行動發展永續家園。同時更發揮企業之力，推廣閱讀、環境永續教育，年舉辦近20場線上或線下實體活動，共計超過1,000人次員工及家屬參與，包括長期契作認養宜蘭「行健村」有機稻田、舉辦行健有機米實作員工體驗活動，此外，更持續關懷合作公益團體包括義光育幼院、安得烈食物銀行，捐贈無毒健康米，並響應聖誕圓夢計畫，認養422份來自於育幼院院生、偏鄉孩童及早療孩子的願望，以及參與安得烈食物銀行包年菜活動等，以實際行動，傳遞愛心能量，為社會上更多人開創幸福生活。

