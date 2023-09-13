　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

千份中秋禮佳節獻愛　冠德集團、唐氏症基金會中秋攜手送暖三重弱勢

▲▼冠德集團,中秋節,唐氏症基金會,禮盒,身障弱勢,公益。（圖／業者提供）

▲冠德集團中秋送暖，今年率先購買1,000份唐氏症基金會中秋禮盒，贈與新北市好日子愛心大平台，送愛到三重地區低收入戶與身障弱勢家庭。

圖、文／冠德集團提供

成立40多年的冠德企業集團以傳遞幸福生活價值為宗旨，積極貫徹永續理念，透過建築設計與生活提案建構綠色家園，推展永續環境、社區共好及健康生活，同時更實踐企業社會責任，關注永續教育、弱勢關懷，迎接中秋佳節的即將來到，正是闔家團圓歡聚的時刻，冠德集團期望能賦予中秋節不同意義，今年率先購買1,000份唐氏症基金會中秋禮盒，贈與新北市好日子愛心大平台，送愛到三重地區低收入戶與身障弱勢家庭，並於今（9/13）在新北市社會局副局長許秀能、冠德建設總經理張勝安與基金會董事長林正俠代表出席，代表公部門與企業、社福單位三方攜手促進社會善的循環，獻愛送暖弱勢共享佳節喜悅。

為能實踐城區、社會共好，冠德集團深耕在地，不僅推展美好幸福家園，更以家為起點將共好關懷拓展到社區，當中集團旗下的冠德建設新建案「冠德心天匯」不僅以創新方式力行永續理念，將廢棄物減至最低打造「未來接待所」，全面輔以減少油墨印刷、以及推動帆布廣告回收再利用等愛護地球的銷售模式，同時更擴大在地共榮共好，繼年初贈送獨居長者及弱勢家庭年菜組合，迎接中秋佳節，為能將幸福溫暖氛圍擴散，因身為唐氏症基金會的在地好鄰居，今年特別認購唐氏症基金會中秋送愛禮盒「映月祥福秋日禮盒」共計1,000份，一同攜手將禮盒全數捐贈給新北市好日子愛心大平台，讓在地弱勢家庭一同感受中秋祝福。

長期致力於打造綠色安心家園及幸福日常生活，冠德企業集團持續採用低碳設計、循環再生、綠色能源、健康生活及智慧建築五大行動方案落實於建築設計、營造工程到一站式日常生活服務，以多元行動發展永續家園。同時更發揮企業之力，推廣閱讀、環境永續教育，年舉辦近20場線上或線下實體活動，共計超過1,000人次員工及家屬參與，包括長期契作認養宜蘭「行健村」有機稻田、舉辦行健有機米實作員工體驗活動，此外，更持續關懷合作公益團體包括義光育幼院、安得烈食物銀行，捐贈無毒健康米，並響應聖誕圓夢計畫，認養422份來自於育幼院院生、偏鄉孩童及早療孩子的願望，以及參與安得烈食物銀行包年菜活動等，以實際行動，傳遞愛心能量，為社會上更多人開創幸福生活。
 

ET快訊
23歲重機妹被砍30刀！　家屬怨：被打才分手
開車地獄影片曝！女過馬路闖紅燈倒地　休旅急閃險輾過她
16：00全台警報響！　災防告警測試別慌
網紅夫妻「每年曬婚紗照」放閃！老公卻玩超大　她直擊傻眼了
又多一組選總統！　他搶第一登記連署
iPhone 15 Pro Max「一支5萬誰買？」內行喊1
重機爭取停機車格！　結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

愛爾麗醫療集團愛傳澎湖　捐贈救護車提高救災量能

千份中秋禮佳節獻愛　冠德集團、唐氏症基金會中秋攜手送暖三重弱勢

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

太香！奴才在車上嗑便當「3顆金毛頭」夾攻狂吞口水

瘦子拒絕林志穎邀約「只為了他」　超暖掛心泰國歌手：怎麼可能丟下你

翻兒子相簿全是女同學合照　爸連滑15張：去學校幹嘛？

香濃杏仁茶3款新滋味｜百搭杏仁茶創意變身

Ella陪產Selina「學她優雅」秒暴走　聽錯「周湯豪送鄭元暢包包」笑出豬叫

愛爾麗醫療集團愛傳澎湖　捐贈救護車提高救災量能

千份中秋禮佳節獻愛　冠德集團、唐氏症基金會中秋攜手送暖三重弱勢

王柏融戰歐力士板凳待命　吳念庭二軍先發選保送

巴西進口蛋疑標錯日期　高市國民黨告台農公司詐欺

救房市兼留人才　瀋陽鼓勵在校生買房引爭議

下架巴西蛋是農業部的！台農蛋品董座嘆：幫忙洗蛋反成冤大頭

被前男友砍30刀！23歲重機陽光妹打工擔家計　家屬怨：被打才分手

世界盃女棒／黃巧芸二刀流投打俱佳　台灣首戰擊退古巴

男星被借10萬才知遭詐騙！楊繡惠抽中汽車女兒被勒贖

中秋、國慶連假接力放7天　一圖看「國道高乘載」時段路段　

他1.73億入手大直豪宅隨即掛售　6年沒住過認賠950萬出場

iPhone15上市　電商同步9／15晚上8點預購

色情養生館超囂張！探員遭「強拉進消費」　南警不忍了出手搗黃

公益熱門新聞

愛爾麗捐贈泰武鄉幸福巴士　打造友善無礙生活

千份中秋禮佳節獻愛　冠德集團、唐氏症基金會中秋攜手送暖三重弱勢

愛爾麗醫療集團愛傳澎湖　捐贈救護車提高救災量能

競價做愛心　金酒過桶高粱酒響應義賣

生麗國際集團挺4330位大專生安心求學　情牽家扶10年共創無窮世代

疫情捐款下滑破3成！需求激增5倍

簡守信、姚仁祿走上「一條不尋常的路」

愛的早餐偏鄉童上大學前夕感謝東森

13歲架網站　沈芯菱助農賣文旦

東森致力ESG響應新北植樹愛地球

王令麟、憲哥陪百歲人瑞打麻將

旅日女棋王謝依旻返台感謝東森

送愛到部落　溫暖原鄉孩子的心

送愛到部落22年！東森爸爸助偏鄉

更多熱門

相關新聞

卡式爐烤肉「瓦斯罐亂丟恐釀爆炸」　環境部：做好回收四步驟

卡式爐烤肉「瓦斯罐亂丟恐釀爆炸」　環境部：做好回收四步驟

中秋節即將到來，烤肉已經成為歡度中秋節不可或缺一環。環境部今（13日）提醒民眾，若使用卡式瓦斯爐烤肉，用完的瓦斯罐一定要做好回收4步驟，包括「確認用完、單獨打包、加註示警、交給資收」，千萬不能與垃圾一起丟入壓縮車，以免發生意外風險，也可保護大家安全。

網瘋傳「柚子配2食物」害幼童中毒亡　專家打臉了

網瘋傳「柚子配2食物」害幼童中毒亡　專家打臉了

蘇澳漁會「鱻宴集錦禮盒」　優惠價1780元

蘇澳漁會「鱻宴集錦禮盒」　優惠價1780元

「今年最後1個補班日」！網見2024行事曆：免當盤子了

「今年最後1個補班日」！網見2024行事曆：免當盤子了

健保卡拿出來！1類人玩樂園只要99元

健保卡拿出來！1類人玩樂園只要99元

關鍵字：

冠德集團中秋節唐氏症基金會禮盒身障弱勢公益

讀者迴響

熱門新聞

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

iPhone 15「粉色本尊美哭」！5色實照曝　她一拿嚇到

iPhone 15 Pro售價曝　9/15開放預購

iPhone 15十大亮點！　台灣9／22發售

為你加油1／啦啦隊員林可夜會「最夯球星」　鮮肉球員魏嘉豪接送返愛巢

女房東主動獻身　他無套床戰3回結果慘了

iPhone 15最好10月底買！2原因曝光　每年爽換手機

Apple Watch 9變大了！鄉民驚：快比手腕粗

他喊iPhone「最重要靈魂」不見了！果粉卻讚

好市多氣泡水有「塑膠物」　食藥署證實已下架

9月下旬「超強運三生肖」

快訊／王力宏遭甄妮、藍心湄狂轟　前妻李靚蕾發聲了！

男闖超商砍前女友　鄰居聞呼救聲拿高爾夫球桿救援

即／iPhone 15價格出爐！最低2萬5584元

更多

最夯影音

更多
房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢
加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面