柯文哲胞妹選竹市立委？　卓榮泰評「家天下」：只能拍拍手

▲柯文哲胞妹柯美蘭近日成立粉專。（圖／翻攝自Facebook／柯美蘭）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市前文化局長錢康明近日爆料市長高虹安男友李忠庭曾在外與市府人員「談事情」，今（13日）再爆「被辭職」內幕，對此，民進黨前主席卓榮泰受訪說，高虹安爭議纏身，「背後有更有問題的男性」。此外，對於傳出民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭有意參選新竹市立委，卓說，「家天下」對社會形象絕對不好，若真的出來「我們只能拍拍手」。

卓榮泰今天中午接受網路直播節目「齊有此理」專訪時，談及高虹安案，他說，自己為高虹安感到可惜，好不容易在驚濤駭浪中當選，應珍惜手上權力與為人民服務機會，如今接連出事，是否代表高過去的訓練，不足以讓她成為市長，未來選民選擇首長時勢必會更謹慎，而不是「凡事靠專業，選舉靠素人」。

主持人王時齊另關注柯文哲有意讓柯美蘭參選一事，卓榮泰直言，若是站在黨的競爭立場，他很樂見，因為這完全是「一人政黨變成一家政黨」，變成「家天下」的政黨，但從政治正常發展的角度，柯萬萬不可，因為這代表：找不到好人才，就推出親人取代外人。

卓榮泰坦言，民進黨內確實也有下一代參選，但民進黨這麼大，各地都有民代和首長，對比民眾黨是「一家」，且民眾黨草創初期應有戒心，「家天下」對社會形象絕對不好，但若真的出來，「我們只能拍拍手」。