柯文哲喻兩岸關係像糖尿病　吳欣岱認同：台灣基進像血糖監控

▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／記者陳煥丞攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲12日參加美國商會舉辦的「總統候選人午餐會」致詞時提到，「兩岸關係就像糖尿病，只能care （照護）不能cure（治癒）。」對此，台灣基進北市黨部主委吳欣岱13日就在臉書表示，自己難得認同柯文哲的看法，她也強調，選擇台灣基進，就像是裝上一個長期血糖監控裝置，能為台灣層層把關。

「柯文哲說兩岸關係像糖尿病，我難得同意他的看法」，吳欣岱指出，台灣基進一直以來提倡的，就是中國靠著認知作戰、文攻武嚇、以商逼政等手段在腐蝕台灣的民主根基，就如同糖尿病一樣，第一時間可能不會察覺，但隨著身體調控血糖的功能越來越差，神經、血管、體內各臟器都會有相關的併發症，輕則截肢，重則中風、死亡率增加。

但吳欣岱表示，而面對糖尿病，轉頭忽視假裝它不存在，或是像柯文哲曾說的「我們也可以反攻大陸啊！」這種幹話，只會放任病情越來越惡化，最後甚至進展成腦病變。她也補充，糖尿病是一個可大可小的疾病，造成原因有先天基因、後天飲食，但的確它大多數的狀況無法根治，「正如同台灣，講好聽是『地緣政治的風險』，事實上就是全世界最噁心的國家在我們隔壁，能怎麼辦？」

吳欣岱提到，她常跟患者說「會好但沒辦法根治」，而患者常常問她，那該怎麼辦？對此，她強調，「什麼怎麼辦，一起面對呀！為了愛的人，身體要好好照顧，國家也要自己守護。」

吳欣岱最後喊話，選擇台灣基進，就如同置放一個中國病毒的防毒軟體，也像是裝上一個長期血糖監控裝置，讓最在意中國滲透的他們來為台灣把關，從法律、文化、金融一直到政治層面，他們會傾盡全力、一個都不放過。