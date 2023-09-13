台南2022年「防制酒駕」榮獲六都第一　黃偉哲贈紅榜肯定

▲台南市警局2022年「防制酒後駕車工作」，經警政署評核，榮獲全國甲組（六都）第1名，市長黃偉哲贈警察局紅榜祝賀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警局2022年「防制酒後駕車工作」，經警政署評核，榮獲全國甲組（六都）第1名；市長黃偉哲於12日市政會議贈警察局紅榜祝賀，肯定警方為市民交通安全之貢獻與努力。

黃偉哲市長期勉市警局持續精進酒駕事故防制策略，善用各方資源，跨局處共同防堵酒駕肇事發生，由源頭管理降低酒駕發生可能性，建立「零酒駕」環境，以展現守護市民朋友交通安全的決心。

統計台南市111年酒駕肇事死傷計363人，與前3年酒駕肇事死傷人數平均值400.6人，相較減少37.6人，減少9.4％，下降幅度將近1成，這樣的成果實屬不易；台南市警局透過分析酒後駕車事故，精準執法，並配合分齡、分眾宣導等各種層面努力，有效降低酒駕事故發生，獲此殊榮，是對台南市酒駕防制努力之重要肯定。

台南市警局表示，酒後駕車行為惡極，如何讓酒後心存僥倖之人不會上路，也不敢上路，是警察永遠不變的課題，台南市警局為精進酒駕事故防制策略，從內部強化員警酒駕工作執法教育及建立執法諮詢社群平台，到外部各項酒駕取締、宣導、肇事溯源及跨機關協助衛生局酒癮戒治及交通局公布酒駕累犯照片等工作，並輔以事故斑點圖及執法時間、空間分析，持續精準執法。

統計台南市2023年1至6月酒駕死傷事故134件，較去年同期157件減少23件，減少14.65%，足見台南市警局對防制酒後駕車工作之努力，持續強化執法能量，積極防制酒後駕車肇事發生。

市警局長廖宗山強調，酒後駕車是全民公敵，但單靠警方執法成效有限，需透過全民的努力，方能建立「飲酒勿駕，安全無價」的社會環境，推廣「代客叫車或指定駕駛」，讓酒醉的人不會上路，以根絕酒後駕車所造成之社會危害，台南市警局未來將不斷完善警察取締酒後駕車技巧，創造「酒駕零容忍」的用路環境，守護全體市民交通安全。