台南登革熱持續發燒累積5256例　黃偉哲呼籲齊心抗疫確保師生安全！

▲台南市截止本土登革熱病例累積例5256，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市截止9日下午3時許確診274例本土登革熱病例，累積本土病例5256，東區61例，安南區58例，永康區41例，南區39例，北區36例較多，年齡介於1歲至95歲，針對上述病例，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作。

台南市確診274例本土登革熱病例，分別為東區61例，安南區58例，永康區41例，南區39例，北區36例，中西區14例，安平區8例，關廟區5例，仁德區及歸仁區各4例，左鎮區2例。衛生局指出，除個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作外，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

因疫情嚴峻加上各級學校陸續開學，黃偉哲市長非常重視學校師生健康，責成衛生局、教育局及相關單位等提高警覺、嚴加防範，並請學校全面動員，澈底落實環境清消及孳生源清除，黃偉哲市長表示，校園中有許多死角都可能成為病媒蚊孳生溫床，師生待在學校的時間很長，再加上人口密集，一旦感染容易爆發校園登革熱疫情，如學生又將病毒帶回家，更會加速社區疫情蔓延風險，籲請學校務必訂定完善校園登革熱防治計畫，每日澈底落實孳生源巡檢和高風險積水點管理，強化師生日常自主健康管理及個人防蚊措施，提升整體師生登革熱防疫知能，並鼓勵學生擔任防疫小尖兵，與家人共同負責巡視家戶內外環境，落實「巡、到、清、刷」，讓登革熱防疫從小紮根。

登革熱防治中心、環保局及各相關單位，近期亦加強校園登革熱孳生源稽查，發現許多校園中仍有許多隱藏孳生源存在，登革熱防治中心蘇世斌主任特別提醒，因校園面積廣大，各個地方都可能成為孳生源所在，像是最常見的水桶、畚箕、水生植栽、花器底盤、樹洞及生態池等，以及許多容易忽略的地方，如地面孔洞、管線凹槽、久未使用的馬桶、垃圾子母車及冷卻水塔等，都是稽查時經常發現的孳生源所在，尤其近期時有強降雨發生，提醒雨後應儘快落實孳生源巡查，將積水澈底清除或投藥處理。另疾病管制署機動防疫隊也查獲許多盆栽底盤孳生許多孑孓，在此呼籲民眾戶外盆栽請拿掉底盤，戶內盆栽底盤則需每日巡查或放置海綿吸乾多餘水分，切勿在家養蚊，害人又害己。因登革熱病媒蚊幼蟲從卵孵化生長至成蚊只需1至2週時間，如未即時清除可能使校園內病媒蚊密度上升，大幅增加登革熱疫情傳播風險，嚴重影響師生甚至其鄰近社區居民健康，也籲請所有家長、市民朋友配合市府防疫措施，共同守護臺南健康家園。