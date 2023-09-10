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台南布建49處身障輔具據點全國之冠 　黃偉哲推三策略讓輔具服務更便民

▲台南布建49處身障輔具據點全國之冠，將輔具核定時效縮短至5日更便民。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南布建49處身障輔具據點全國之冠，將輔具核定時效縮短至5日更便民。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實台南市「照顧弱勢優先」之施政理念，黃偉哲市長透過「全市廣布49處輔具據點」、「設置多元輔具申請與查詢管道」及「將輔具核定時效縮短至5日」等三大策略，讓身障朋友能快速獲得所需輔具服務，讓輔具服務更貼心便民。

黃偉哲市長說，台南市領有身障證明之身心障礙者有98700人，目前全市輔具服務據點已設置達49處，布建的數量與普及度均為全國最多，市府團隊也會持續努力，提供市民更好的輔具服務。

▲台南布建49處身障輔具據點全國之冠，將輔具核定時效縮短至5日更便民。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局盧禹璁局長說明，為協助民眾獲得專業的輔具評估、租借回收及適配檢核與維修等服務，社會局設置永華、佳里、官田等3處輔具中心，另設置6處社區型與2處醫院型輔具服務據點，同時結合社區關懷據點於37區設置38處二手輔具便利站，總計有49處，各輔具資源站備有二手輪椅、拐杖、助行器及便盆椅等，可供民眾就近臨時免費借用，目前輔具資源據點設置數為全國第一，普及度與社區化程度也高於其他縣市。

盧禹璁局長說，依身心障礙者輔具費用補助辦法規定輔具核定時效為7日，有感民眾的輔具申請通常具急迫性，2022年起台南市已全面縮短輔具評估與核定時間，針對「需評估之輔具」於5日內核定，另「免經評估輔具」於申請後2日內即可核定；2023年起，更進一步結合20家出院準備醫院，主動提供出院輔具轉介服務，讓有輔具需求的民眾得到更便利的輔具服務。

▲台南布建49處身障輔具據點全國之冠，將輔具核定時效縮短至5日更便民。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另為簡化民眾申辦流程，避免民眾奔波，社會局提供多元輔具補助申請管道，除區公所或輔具資源中心臨櫃申請外，針對免評估之輔具補助，可透過市府一站式整合服務平台進行線上申請，核定結果將主動回覆民眾；另亦可透過南市輔具資源網線上預約評估或申請借用輔具，將安排專人主動聯繫提供協助，除此之外民眾也能透過衛福部社家署輔具線上申辦系統提出申請及查詢核定結果。

▲台南布建49處身障輔具據點全國之冠，將輔具核定時效縮短至5日更便民。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局提醒，住院民眾如出院前急需輔具，可善用全市49處輔具據點免費借用，如有購買需求，務必要先提出輔具補助申請，待核定後再進行購買。建議購買輔具時可洽與社會局簽約的特約醫療器材行或藥局，現場只需支付差額，補助款將由社會局直接撥付給廠商，如有疑問皆可洽詢台南市政府社會局身心障礙福利科06-6371299。

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