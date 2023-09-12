台南市安衛家族大會師　黃偉哲肯定職安優良單位人員的付出

▲2023「安衛家族讚！安全健康Number One」大會師暨職安優良單位及人員表揚活動，由市長黃偉哲出席授旗予各安衛家族代表。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市政府12日於善化區文康育樂中心舉辦2023「安衛家族讚！安全健康Number One」大會師暨職安優良單位及人員表揚活動，由市長黃偉哲出席授旗予各安衛家族代表，並親自頒發勞動部推行職業安全衛生優良單位及人員之獎項，肯定各單位人員用具體行動力挺南市府推動職業安全衛生之目標願景。





黃偉哲表示，市府長期積極推動安衛家族理念，以「大廠帶小廠」與「資源共享」的縱橫向運作機制，提升中小企業的職業安全衛生文化，守護職場工作者的安全健康與就業權益。透過公開表揚活動，來肯定各事業單位及人員於職場安全衛生工作上的努力付出與貢獻。





黃偉哲強調，今年首創設獎金制度，但競爭獎金只是手段而不是目的，主要用意還是期望提升雇主及工作者的職安意識，打造公安滿分、職災歸零的台南，他也呼籲雇主務必盡義務為員工提供安全健康的工作場域，才能使事業永續長久經營，達成勞雇雙贏局面。





勞工局長王鑫基指出，今年安衛家族績效評選特優獎的有統一企業股份有限公司永康廠、東陽實業廠股份有限公司、奇美醫療財團法人奇美醫院、森霸電力股份有限公司、台灣汽電共生(股)公司官田廠、台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處等六家核心企業，均可獲新台幣5000元獎金，之後若獲選為安衛家族績效卓越獎，更可獲獎金2萬元，並獲頒「永保安康」工寶造型獎座。





勞工局指出，南市獲勞動部「112年推行職業安全衛生優良單位」獎項共有五個事業單位，分別為台灣菸酒股份有限公司隆田酒廠、信鼎技術服務股份有限公司-台南市城西垃圾焚化廠、瑞鋒營造有限公司-曾文南化聯通管統包工程A3標、生達化學製藥股份有限公司、台灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部柳營尖山埤渡假村。





榮獲勞動部「112年推行職業安全衛生優良人員功績獎」共有兩位，分別是奇美醫療財團法人奇美醫院陳鈺與瑞鋒營造有限公司-曾文南化聯通管統包工程A3標李國銘。此外，今日同時表揚獲得南市優良單位獎項的三井工程股份有限公司(Uni PARK新建工程)及獲得優良人員獎項的群創光電股份有限公司洪鈺清、華新麗華股份有限公司鹽水廠邱凱達。