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黃偉哲上東森農場力推、王令麟送回饋　7萬顆麻豆文旦40分鐘完銷

▲▼ 黃偉哲上東森農場賣麻豆文旦 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台南市長黃偉哲14度親上東森電視購物《東森農場》節目開賣台南麻豆嚴選老欉文旦，吸引會員們搶購，共計7萬顆全部銷售一空。左起為東森購物專家怡君、台南市長黃偉哲、小農李麗芬、李孟翰。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

中秋節烤肉、吃月餅，當然少不了應景又美味的文旦，去油解膩一下。東森農場搶先精選台南麻豆嚴選老欉文旦開賣，提供消費者早鳥訂購，台南市長黃偉哲也在佳節前夕替小農拓展通路，第14度化身購物專家親自上Live節目推薦，東森集團總裁王令麟力挺回饋50%東森幣，不僅划算，又是接單後新鮮現採、產地直送，吸引會員下單買起來，短短40分鐘內熱賣1萬盒共計7萬顆全部銷售一空。

中秋佳節近了，市場已經有業者開始供應文旦，而台灣主要的文旦產區包括花蓮縣、台南市、雲林縣等地，其中台南麻豆文旦聞名全台，每年一到產季，消費者洽詢不斷湧來，為的就是要品嚐麻豆文旦的香甜多汁。去年東森農場推銷來自台南麻豆地區的老欉文旦，備貨2千組，總計熱賣32,000顆文旦，今年加碼到5千組，一盒3公斤、約6～8顆，採特規版精品禮盒，自用送禮兩相宜之外，買一送一只賣888元，再回饋50%東森幣，等同只要444元，價格便宜、CP值又高，開賣後，果然又飆出強勁買氣。

▲▼ 黃偉哲上東森農場賣麻豆文旦 。（圖／記者徐文彬攝）

▲50年老欉文旦買一送一只要888元，再回饋50%東森幣，價格便宜、CP值又高。

東森農場每次推出台南當地農特產，黃偉哲一定會專程前來，為小農站台掛保證，同時帶動銷量，可以說是最強銷售王。對於此次大力推薦的50年老欉文旦，因為在白露節氣搶收，可以品嚐到果肉鮮嫩細緻、多汁味甘美及入口後韻回甘等特色，放置至外皮略顯皺皺的，有消水現象後再食用，風味更佳。

黃偉哲有信心會賣得比上次好，喊出「要打敗麻豆文旦，只有麻旦文旦！」他提到，台南文旦是全台最早收成，颱風前已經採收了8、9成，所以受到衝擊最少，尤其今年麻豆文旦採收正當時，買回家後，再放一兩個禮拜以上、甚至到中秋節都沒問題，品質最是巔峰。

黃偉哲表示，他到日本、韓國、新加坡等行銷芒果時，國外對於麻豆文旦的關注度也很高，麻豆文旦品質好且知名度高，紅到海外消費者都知道，讓他感到非常驕傲。不過麻豆文旦招牌太響亮，不管是北漂的文旦、南漂的文旦，通通都叫麻豆文旦，但是來到東森的麻豆文旦，經過東森嚴選，一定是正品、真的，東森農場的忠實會員好朋友們可以放心享用，真正的麻豆文旦就在東森。

▲▼ 黃偉哲上東森農場賣麻豆文旦 。（圖／記者徐文彬攝）

▲黃偉哲（左2）感謝王令麟總裁提供東森農場通路及東森幣回饋，協助銷售品質最好的農產品。

黃偉哲說，「謝謝東森農場，王令麟總裁真的非常喜愛我們農民，也幫忙很多，透過東森幣回饋，可以讓許多東森的忠實會員願意來到東森農場採購，而且幾乎是買一送一，時機最好、品質最好，再加上通路最好，這麼好的一個機會，還在等的話就來不及了。」

秉持著和小農站在一起的東森購物網，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，去年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評。

東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。

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