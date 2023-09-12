路口工程施工遮住機車待轉區騎士被開罰　南警：以勸導代替舉發撤銷紅單

▲1名網友上網群社群爆料指出，他騎機車在安南區安中、海佃路口，因該處道路施工，施工設施遮住機車待轉區，加上天色昏暗，網友直接左轉，竟被警方攔下開單舉發。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

記者林東良／台南報導

1名網友上網群社群爆料指出，他騎機車在安南區安中、海佃路口，因該處道路施工，施工設施遮住機車待轉區，加上天色昏暗，網友直接左轉，竟被市警三分局警方攔下開單舉發，市警三分局回指出，經查待轉格遭現場施工設施遮蔽，造成民眾不易辨識，本案以勸導代替舉發，並辦理舉發單撤銷。

網友在爆料公社PO文指出：「抱歉打擾大家，小弟真的不知道這裡要怎麼待轉，所以上來請教各位，這裡是安南區安中、海佃路口，施工區域已經延伸快要到路口了，我完全沒有看到待轉格，加上天色比較昏暗，所以我當下反應就直接左轉…」；「員警信誓旦旦的說待轉格在施工處前面，所以不影響，我想說是我鬼遮眼嗎？，因此我又再次騎回去確認，後來我才發現原來是因為待轉格完全被施工處擋到，所以要待轉的話，要先逆向騎到安中路，我真的不知道這到底算待轉還是待撞區，想請教大家這個路口到底要怎麼辦？」。

台南市警三分局交通組組長陳錫賢指出，有關民眾反應9月11日深夜10時40分許，於安南區海佃路安中路口未依兩段左轉遭舉發案，經檢視現場設有兩段式左轉指示標誌及待轉格，惟待轉格遭現場施工設施遮蔽，造成民眾不易辨識，本案依「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第12條第1項第7款規定，以勸導代替舉發，並辦理舉發單撤銷。另有關現場道路標線遭遮蔽情事，三分局將函請道路主管機關及施工單位，針對因施工造成道路標線不明確之情況，進行妥適調整。

▲台南市警三分局交通組組長陳錫賢指出，待轉格遭現場施工設施遮蔽，造成民眾不易辨識，本案依規定以勸導代替舉發，並辦理舉發單撤銷。（圖／記者林東良翻攝）