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台南北區自小客車右切加油站擊落機車　南警：最高可罰1800元

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群永康大小事發布1段影片，10日晚上開元路成大城中油加油站前有交通事故，畫面中有1部自小客車自內側車道右切要進入加油站，疑因整部車擋住機慢車道，1部直行機車疑煞車不撞上人車倒地，幸好騎士馬上起身，似乎並無大礙，台南市警五分局指出，本案警方未接獲報案，雙方當事人自離去。

▲開元路成大城中油加油站前有，有1部自小客車自內側車道右切要進入加油站，疑因整部車擋住機慢車道，1部直行機車疑煞車不撞上人車倒地，幸好騎士馬上起身，似乎並無大礙。（圖／翻攝自臉書永康大小事，下同）

▲開元路成大城中油加油站前有，有1部自小客車自內側車道右切要進入加油站，疑因整部車擋住機慢車道，1部直行機車疑煞車不撞上人車倒地，幸好騎士馬上起身。（圖／翻攝自臉書永康大小事，下同）

▲開元路成大城中油加油站前有，有1部自小客車自內側車道右切要進入加油站，疑因整部車擋住機慢車道，1部直行機車疑煞車不撞上人車倒地，幸好騎士馬上起身，似乎並無大礙。（圖／翻攝自臉書永康大小事，下同）

▲市警五分局交通組組長許双繻說明指出，五分局未接獲報案，雙方當事人已自行離開。

市警五分局交通組組長許双繻說明指出，從網友影片中可發現，10日晚上6時許，五分局轄開元路加油站前發生汽、機車交通事故，自小客車由內側車道直接右轉進入加油站時，與同向直行的機車騎士發生碰撞，五分局未接獲報案，雙方當事人已自行離開。▲開元路成大城中油加油站前有，有1部自小客車自內側車道右切要進入加油站，疑因整部車擋住機慢車道，1部直行機車疑煞車不撞上人車倒地，幸好騎士馬上起身，似乎並無大礙。（圖／翻攝自臉書永康大小事，下同）

▲開元路成大城中油加油站前有，有1部自小客車自內側車道右切要進入加油站，疑因整部車擋住機慢車道，1部直行機車疑煞車不撞上人車倒地，幸好騎士馬上起身，似乎並無大礙。（圖／翻攝自臉書永康大小事，下同）▲開元路成大城中油加油站前有，有1部自小客車自內側車道右切要進入加油站，疑因整部車擋住機慢車道，1部直行機車疑煞車不撞上人車倒地，幸好騎士馬上起身，似乎並無大礙。（圖／翻攝自臉書永康大小事，下同）

交通組組長許双繻說，影片中，黑色汽車從內側車道直接右轉，違反道路交通管理處罰條例第48條1項4款「在多車道右轉彎，不先駛入外側車道」，可處600到1800元罰鍰。警方呼籲用路人，確實遵守交通安全規則，行經路口務必「慢、停、讓」，避免交通事故發生。

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