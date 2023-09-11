鬼切擊落騎士！台中男趴地「口鼻緊貼路面」　酒測值破表

記者許權毅／台中報導

台中市太平區昨（10）晚22時許發生一起酒駕車禍，44歲丁男騎乘機車鬼切左轉，與對向一名23歲吳男發生碰撞，丁男癱軟倒地，口鼻緊貼路面，民眾擔心他是因傷勢嚴重無法起身，也怕他窒息，沒想到一靠近就聞到濃濃酒味，經警方測量，酒測值高達1.4mg/L，依公共危險罪嫌送辦。

▲丁男酒駕上路，與另台機車發生碰撞，丁男趴臥在地面，口鼻甚至一度緊貼馬路，民眾擔心他上前關心，沒想到聞到濃濃酒味。（圖／記者許權毅攝）



太平警分局初步調查，丁男昨日22時22分騎乘機車，沿太平區長億六街左轉永成北路，與對向直行的吳男騎士碰撞，2人分別受到輕微擦挫傷，無大礙，詳細肇事責任待釐清。丁男酒測值1.41mg/L，吳男無酒駕。

▲▼事發地點位在太平區長億六路、永成北路口。（圖／民眾提供、記者許權毅攝）



監視器畫面拍下，丁男左轉時，疑似跨越對向車道「鬼切」，才會與吳男撞上。民眾指出，丁男倒臥在地上一動不動，面部朝下，口鼻甚至貼在馬路上，一旁民眾見狀趕緊報警，並且上前關心丁男，怕他窒息，要他趕緊將臉朝空氣呼吸「緩一下」，但也聞到濃厚酒味，詢問丁男是否喝酒，他無法回答。

▲丁男身上散發濃濃酒氣味，經警方測量，酒測值高達1.4mg/L。（圖／記者許權毅攝）



警消到場後，將丁男送醫治療，並無大礙，全案依公共危險罪嫌送辦。警方呼籲，用路人勿酒後駕車，損人不利己，另行經路口時，應減速並遵守交通號誌，以維用路人權益。

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