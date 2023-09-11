「龐然大物」出現台南市區！佔滿道路交通癱瘓　警即時疏導開罰

▲2輛載運大型碼頭起重物品之營業貨運曳引車，11日凌晨出現在台南市民生路段，因車輛載運物品體積龐大，造成沿線交通通行困難，警方依法開罰。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

2輛載運大型碼頭起重物品之營業貨運曳引車，11日凌晨0時許，出現在台南市民生路段，因車輛載運物品體積龐大，造成沿線交通通行之困難，市警二分局巡邏警網發現，主動介入疏導交通，引導安全行駛，警方發現車輛未依申請路線行駛，依法告發裁罰。

市警二分局員警巡邏發現，立即通報並由沿線海安所、長樂所等近6名警力到場實施交通疏導，除引導該2輛「龐然大物」安全行進，也疏導行經車輛安全通行。

後續經查該2輛車輛（高雄市車輛、惠達通運公司所屬車輛）係申請於夜間將沿台17線中華路自高雄港將運送起重機大型機械物品至台中港，也因中華西路臨安橋施工無法通行，乃未經申請路線變更擅自改道進入市區道路，也幸經員警巡邏發現即時疏導處置，未造成交通壅塞或其他事故。員警也查明後就該兩部營業貨運曳引車駕駛未依申請時段路段行駛部分，依照違反道路交通管理處罰條例第60條2項2款2件舉發裁罰新台幣9百元以上1千8百元以下罰鍰。

二分局提醒，有關大貨車、聯結車行駛管制道路應事前向「台南市政府一站式整合服務」網站來提出申請，並確實依照申請時段、路段行駛，如因故變更亦應再度申請，以免影響道路安全通行遭罰。