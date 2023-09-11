騎士拒停衝過酒測路檢哨　警調監視器開罰18萬+吊銷駕照

▲桃園警方凌晨在路口執行酒測路檢勤務。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警分局10日凌晨在桃園區三民路與中山路口執行取締酒駕暨危險駕車路檢勤務時，1輛普通重型機車不聽員警指揮管制停車受檢，卻猛催油門衝過路檢點加速逃逸，警方顧及安全考量並未追逐，而是立即調閱錄影畫面，查出這輛機車的車主是洪姓男子，依據道路交通管理處罰條例直接開罰18萬元，並吊銷駕駛執照。

▲▼1部機車騎士不甩員警以指揮棒示意停車受檢，直接加速衝攔檢哨，警方依規定逕行告發。（圖／桃園警分局提供）

桃園區三民路與中山路是市區重要幹道，為交通事故熱點之一，警方不定期在此交通樞紐加強攔查路檢稽查，適逢交通安全月期間，桃園分局同安派出所於前晚至凌晨1時許，在此路口設立告示牌執行取締酒駕暨危駕勤務，但1輛普通重型機車行經路檢點時，警方以指揮棒示意並喝令駕駛停車受檢，駕駛卻突然猛催油門加速衝過路檢點，行駛在三民路往復興路方向逃逸。

警方基於安全考量未追逐，但立即調閱當時路檢點錄影及員警密錄器畫面，認定該機車駕駛衝過攔檢哨等同故意拒絕酒測，進一步查閱車牌查出車主是洪姓男子，依據道路交通管理處罰條例第35條第4項逕行告發，直接開出18萬元罰單，並吊銷駕駛執照。