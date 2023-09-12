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大陸 大陸焦點 特派現場

中秋禮盒8700元「只有2個月餅」　商家轉線上銷售躲監管

▲▼大陸頻繁出現天價月餅。（圖／翻攝自術心聯盟）

▲大陸頻繁出現天價月餅。（圖／翻攝自術心聯盟）

記者林郁婷／綜合報導

大陸近幾年重點管制「天價月餅」、「月餅混裝」現象，更採取一系列措施，然而近期有民眾發現，部分五星級飯店及精品店仍在販售破千元的中秋禮盒，像是有陶瓷店家推出價值1982元（人民幣，下同，約新台幣8700元）的禮盒，裡面卻是月餅和瓷器混雜在一起，容易誤導消費者。

據《中國新聞網》報導，目前大陸超市販售的月餅禮盒，價格集中在100元至400元（約438元至1753元）之間，沒有超過官方認定的價格紅線，但一些高級飯店或是精品店所賣的卻是「天價月餅」，他們往往用精美的外包裝及品牌本身的獨特性，來抬高價格，讓一般消費者難以接受。

▲▼大陸頻繁出現天價月餅。（圖／翻攝自術心聯盟）

▲店家利用首尾款分開支付逃避監管。（圖／翻攝自術心聯盟）

這類高價販售月餅的現象引起監管部門注意，因此商家轉往更隱蔽的線上銷售，搭配多種手段來躲避監管，包括首尾款分開支付、加微信諮詢、設置高額郵費等等，另外，也會透過定制月餅及進口稅等理由來炒哄抬價格，進而吸引部分消費者購買。

除此之外，月餅混裝現象也時常出現，店家將月餅與高檔茶葉、酒類等包裝在一起銷售，導致整個禮盒的價格也隨之升高。一間陶瓷店在線上販售「汝瓷中秋禮盒」，價格為1982元，然而從內容物照片可以看到，月餅只有2個，其他商品則是2個汝瓷手工杯和1個汝瓷蓮花盤。

市場監管部門針對中秋禮盒的亂象，除了管制線下超市和商場等地方外，線上銷售也不能忽略，同時呼籲消費者積極維護自身權益，舉報不當行為，推動整個市場的規範發展。

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