南消中秋佳節送「安全月餅」　住宅火警警報器安全有保障

▲消防局第六大隊正積極推動民眾安裝住宅用火災警報器，大隊長邱淵明發揮巧思，請擔任第六大隊顧問的台南在地成功企業老闆，改送員工「住宅火警警報器」禮盒，讓員工把安全帶回家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

相信許多企業主的老闆都為了中秋佳節要送哪種月餅而傷腦筋吧！其實送「住宅火警警報器」當作月餅禮盒，讓員工把「安全」帶回家更加實際，不但可以減少身體負擔，又能讓全家的安全有保障。真是安全又實惠啊！

消防局第六大隊正積極推動民眾安裝住宅用火災警報器，大隊長邱淵明發揮巧思，結合去年安南獅子會與菁英扶輪社的捐贈「住宅警報器」禮盒，透過婦女防火宣導中隊副中隊長陳淑貞帶領姐妹們，協助送給弱勢族群、低收入戶、獨居老人，並運用於今年中秋佳節，請擔任第六大隊顧問的台南在地成功企業老闆，藉由婦宣隊及第六大隊顧問的企業公司拋磚引玉，漸漸改變觀念，將中秋佳節普遍的月餅禮盒，改送給員工「住宅火警警報器」禮盒，讓員工把安全帶回家。

消防局長李明峯表示，藉由透過企業主把「住宅火警警報器」當作月餅禮盒，送安全給員工，讓員工把安全帶回家，守護居家安全，多一份防範，少一分損失。

市長黃偉哲指出，住宅裝設住警器，是台南市推動住宅防火安全的重大政策。住警器的黃金三大功效，包括及早發現、及早反應、及早逃生，進而减少人命傷亡舆降低災害損失。