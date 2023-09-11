打火弟兄的最佳後盾！　南市消友會第四辦事處頒中秋暨救護獎勵金

▲台南市消防之友會第四辦事處處長王信豐、副處長黃振芳及吳南宗，與大隊長蔡國保一同頒贈中秋暨救護獎勵金，更捐贈一批救護器耗材。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋佳節將至，台南市消防之友會第四辦事處，為勉勵消防局第四大隊人員堅守崗位及消防救護工作的辛勞付出，特別於11日大隊勤教會議，由處長王信豐、副處長黃振芳及吳南宗，與大隊長蔡國保一同頒贈中秋暨救護獎勵金，更捐贈一批救護器耗材，作為打火弟兄最堅強的靠山。

消防局第四大隊在消友會第四辦事處長王信豐的支持下，消防人員在救災救護工作的表現更上一層，在中秋佳節前夕除了頒贈中秋禮金外，針對積極處置患者IV注射的績優救護人員，頒發救護工作獎勵金來肯定救災人員守護城市安全，也特別捐贈第四大隊一批3萬元的救護器耗材(彈繃、IV set、血氧機等)，對於9月份生日的警消壽星同仁也頒贈祝賀紅包，大大提升所屬基層消防人員士氣！

本次救護IV注射獎勵金頒贈對象為第四大隊所屬分隊，共計頒發53名人員救護工作獎勵金，嘉勉辛勞優秀的消防同仁；另因應救護案件與日俱增，第四辦事處亦捐贈到院前緊急救護耗材彈繃、IV set及血氧機，都是救護常用的器耗材，可有效運用救護工作提升市民安全。

消友會第四辦事處處長王信豐表示，消防之友會的成立是做為打火弟兄的最佳後盾，今日頒發各獎勵金及捐贈需要的救護耗材，就是在勉勵辛苦付出的消防人員，未來第四辦事處也會持續支持消防工作，慰勞第一線消防人員衝火場、執行救護的辛勞，同時也會激勵績優消防員的優異工作表現與保障同仁權益。

四大隊長蔡國保表示，面對災害消防同仁永遠在第一線，不畏辛苦保障民眾安全，台南市消防之友會在市長黃偉哲和局長李明峯的支持下成立，除了提供資源支持消防同仁外，也給予協助並凝聚力量、提升消防同仁的工作士氣，非常感謝消友會的支持，也期望消防同仁能持續提升救災救護專業能力，讓台南市的城市安全能更加完善，未來面對災害時有充足準備，保障市民生命財產安全。

消防局第四大隊呼籲市民朋友，留意居家及工廠用電用火安全，確實做好防火管理工作，中秋佳節請注意爆竹煙火施放安全，也請留意家中長者心血管疾病，不濫用救護車，將救護資源留給最需要的人。