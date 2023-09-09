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台鐵司機員連署中秋、國慶不出勤　交長：應不會發生

▲台鐵一名戴姓司機員性侵弱智女子遭高等法院判刑3年4個1月，賠償新台幣20萬，案發後被調離現職。（圖／記者王兆麟翻攝，示意照片）

▲台鐵司機員連署中秋、國慶日依法休假不加班。（資料圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司化，全國火車駕駛產業工會發出動員令，中秋節和國慶日依法休假「不加班」，超過8成司機員已經連署，人數持續增加，讓台鐵疏運面臨停擺危機。交通部長王國材今受訪時表示，針對台鐵員工爭取權益，已跟行政院討論，目前一切順暢，應該不會有不加班狀況發生。

不滿台鐵公司化子法達階段性共識卻缺乏行車安全議題，員工權益保障包括備勤津貼偷斤減兩，以及政府補貼用台鐵資產開發營收攤提，全國火車駕駛產業工會近日發出動員令，中秋節和國慶日依法休假「不加班」，2天內已超過8成司機員連署，目標要動員百分之百連署，讓台鐵疏運恐面臨大停擺，交通部和台鐵局昨(8日)也急找工會協商外，交通部也急找行政院溝通，行政院釋出善意，將針對台鐵員工備勤津貼法制化部分盡速處理。

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交通部長王國材今(9日)出席立委蘇巧慧施政願景說明會時受訪指出，這幾天都在跟工會溝通，第一個是員工權益保障，另一個是備勤津貼法制化，這二部份需行政院同意才能決定，交通部這兩天也跟行政院做很多討論，目前一切都順暢，應該不會有「不加班」狀況發生。

台鐵局也表示，交通部昨已跟行政院溝通，針對「自主管理時間法制化」等備勤津貼問題，台鐵局8月22日修訂版本已經提報行政院，目前行政院已明確回覆將會盡快處理；另針對員工權益保障要點，工會對比照軍公教調薪少了「同步」，以及房舍管理等規定，有不一樣的意見，台鐵已經彙整工會意見將提報交通部，經過積極溝通，工會了解行政院和交通部積極處理的正面態度，也了解政府處理決心，目前朝盡速溝通化解歧見樂觀方向前進，盼能讓疏運工作如期進行。

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