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台鐵中秋、國慶面臨停駛危機！行政院釋善意　1案優先解決

▲台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵中秋和國慶日再面臨停駛危機，司機員連署國定假日不加班。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

不滿台鐵公司化前夕，行車安全、員工權益保障及政府補貼偷斤減兩，全國火車駕駛產業工會日前發出動員令，中秋節和國慶日依法休假「不加班」，已超過8成司機員連署，讓台鐵疏運面臨停擺危機。行政院也傳出釋出善意，針對涉及台鐵員工加班費的「自主管理時間法制化」將盡速處理。

台鐵中秋、國慶連假面臨停駛危機，不滿台鐵公司化子法達階段性共識卻缺乏行車安全議題，及員工權益保障偷斤減兩，政府補貼用台鐵資產開發營收攤提，全國火車駕駛產業工會近日發出動員令，中秋節和國慶日依法休假「不加班」，2天內已超過8成司機員連署，目標要動員百分之百連署，讓台鐵疏運恐面臨大停擺，交通部和台鐵局昨也急找工會協商外，交通部也急找行政院溝通。

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台鐵企業工會理事長陳世杰表示，台鐵局已跟他聯繫，針對關鍵3大問題之一、攸關員工加班津貼的「自主管理時間法制化」，行政院已有善意，表達將會盡速處理。

陳世杰指出，「自主管理時間法制化」涉及員工延長工時的加班費，過往隨車到外地，在外段休息或過夜會有2小時可領加班費，每月上限36小時，但經費都需提報行政院，曾因經費不足遭砍低，也曾暫停過，對員工來說沒有保障，未來公司化後，若都要由董事會同意，更沒保障，因此工會爭取法制化，去年5月達成共識已1年多，迄今還沒核定。

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工 。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵中秋和國慶日再面臨停駛危機，司機員連署國定假日不加班。（資料圖／記者李毓康攝）

此外，陳世杰也表示，第二個關鍵問題就是新車安全疑慮，台鐵引進新車，當時因疫情無法派人監造，新車交車後狀況很多，備品也不足，這部分台鐵也承諾會改善檢討；第三大關鍵問題就是子法協商內容中，對員工權益保障及政策政策性虧損補貼偷斤減兩，政策性虧損應該由政府負擔，但行政院主計總處卻要台鐵附業營收挹注政策性虧損，影響未來獲利的員工福利，也讓員工的努力沒有意義。

陳世杰強調，未來將看政府承諾到哪個地步，全國火車駕駛產業工會能不能接受，最重要的是把問題解決、保障員工權益和行車安全，才是工會目的。

台鐵局表示，交通部昨已跟行政院溝通，針對「自主管理時間法制化」等津貼問題，台鐵局8月22日修訂版本已經提報行政院，目前行政院已明確回覆將會盡快處理；另針對員工權益保障要點，工會對比照軍公教調薪少了「同步」兩字，及房舍管理等規定，有不一樣的意見，台鐵局也已彙整工會意見將提報交通部，經過積極溝通，工會了解行政院和交通部積極處理的正面態度，也了解政府處理決心，目前朝盡速溝通、化解歧見樂觀方向前進，盼讓疏運工作如期進行。

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