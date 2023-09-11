ET民調／侯友宜拋65歲以上排富全額補助健保　獲66.9%支持

▲國民黨總統參選人侯友宜 。（資料照／侯友宜競選辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲近來接連拋出「65歲以上長者排富全額補助健保」政策。針對該項政策，《ETtoday新聞雲》11日公布最新民調顯示，有66.9%民眾表示支持（非常支持40.5%、還算支持26.4%），25.4%民眾表示不支持（非常不支持10.9%、不太支持14.5%）。

根據本次調查結果，若選戰由民進黨的賴清德、國民黨的侯友宜與台灣民眾黨柯文哲三人競逐，賴清德支持度為36.5%，侯友宜支持度29.5%，柯文哲支持度22.9%。其中，侯友宜相較於8月下旬，提升了5.3個百分點最多，賴清德與柯文哲皆些微下滑。

進一步針對侯友宜、柯文哲近期都拋出的「65歲以上長者排富全額補助健保」政策。調查結果顯示，有66.9%民眾表示支持（非常支持40.5%、還算支持26.4%），25.4%民眾表示不支持（非常不支持10.9%、不太支持14.5%）；另有7.6%表示不知道/沒意見。

交叉分析發現，各年齡中支持「65歲以上長者排富全額補助健保」政策者，以50-59歲（77.5%）、60歲及以上（72.3%）年長族群比例較高，而20-49歲的青壯族群支持度亦都在6成左右；政黨傾向方面，則以國民黨（88.2%）、泛藍（85.7%）、台灣民眾黨（82.1%）認同者最為支持「65歲以上長者排富全額補助健保」政策。

▲▼侯友宜拋出「65歲以上長者排富全額補助健保」政策，獲66.9％民眾支持。（圖／ETtoday民調雲，點圖放大）

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2023年9月9日至9月10日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,337份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.68%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部112年8月底人口統計資料與111年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▲侯友宜拋出「65歲以上長者排富全額補助健保」政策，獲66.9％民眾支持。（圖／ETtoday民調雲）