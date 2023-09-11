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侯友宜南下台南　1500民眾相迎林燕祝侯援會成立

▲國民黨提名的參選人侯友宜到台南，出席由台南市議員林燕祝，所成立的「林燕祝侯援會」並授旗，這也是侯友宜在台南成立的第一個後援會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國民黨提名的參選人侯友宜到台南，出席由台南市議員林燕祝，所成立的「林燕祝侯援會」並授旗，這也是侯友宜在台南成立的第一個後援會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨提名總統參選人侯友宜10日傍晚從嘉義到了台南，出席由台南市議員林燕祝，所組織的燕祝之友會會員大會，現場近1500位鄉親熱烈歡迎，當場成立了「林燕祝侯援會」，這也是侯友宜在台南成立的第一個後援會，為默默做事始終如一的侯友宜，在台南注入一劑強心針，而無黨籍參選立委的李全教也受邀出席。

▲國民黨提名的參選人侯友宜到台南，出席由台南市議員林燕祝，所成立的「林燕祝侯援會」並授旗，這也是侯友宜在台南成立的第一個後援會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市議員林燕祝說，燕祝之友會是從她當選第一屆市議員來成立，至今已邁入第13個年頭，1500多位的會員，很感謝鄉親一路支持，從政10幾年來，她從未放下人民的請託，帶領服務團隊深入基層，服務處更是365天全年無休，全心全意投入服務，始終秉持「為您服務．全力以赴」的精神，大家每一次的參與、每一個關心問候，都是她繼續向前奮進的動力。

▲國民黨提名的參選人侯友宜到台南，出席由台南市議員林燕祝，所成立的「林燕祝侯援會」並授旗，這也是侯友宜在台南成立的第一個後援會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林燕祝進一步表示，因適逢總統與立委大選 ，她在地方跑行程時，強烈感受到民眾對於執政黨的不滿，身為國民黨的一員，有義務盡一份力量，所以今年的燕祝之友會，特別成立「林燕祝『侯』援會」，並由總統參選人侯友宜親授戰旗，讓台南的鄉親做侯友宜最大的靠山。

▲國民黨提名的參選人侯友宜到台南，出席由台南市議員林燕祝，所成立的「林燕祝侯援會」並授旗，這也是侯友宜在台南成立的第一個後援會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

侯友宜表示，今天從嘉義到台南參加燕祝之友會，看到滿滿都是人他很感動，感謝大家的支持，他參選總統是為了拚國家安全，要讓兩岸和平，下一代有更好的生活，未來他一樣認真做事情，請大家相信侯友宜會團結台灣，守護中華民國安全。

▲國民黨提名的參選人侯友宜到台南，出席由台南市議員林燕祝，所成立的「林燕祝侯援會」並授旗，這也是侯友宜在台南成立的第一個後援會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了擔任侯友宜競選辦公室副召集人謝龍介出席致詞，他妙語如珠外，也受邀出席的台南第四選區立委參選人李全教表示，這次參選的初衷是為了團結非綠所有的力量，這是代表人民的聲音，未來這樣的合體的場合也會越來越多，只要能夠下架民進黨的力量，都會盡力爭取支持。

▲國民黨提名的參選人侯友宜到台南，出席由台南市議員林燕祝，所成立的「林燕祝侯援會」並授旗，這也是侯友宜在台南成立的第一個後援會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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