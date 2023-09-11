國民黨嘉義市婦女青年後援會成立　侯友宜授旗張秀華

▲國民黨總統候選人侯友宜出席嘉義市總統、立委候選人婦女、青年後援會成立 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國民黨總統候選人侯友宜10日親赴嘉義市參加婦女及青年後援會成立大會，現場湧入超過千名支持者，『凍蒜』聲不絕於耳，侯友宜痛批民進黨前瞻亂花錢、無視百姓痛苦，再次強調要透過稅負減輕、鼓勵企業加薪，讓年輕人有感。

「嘉義要拼、台灣要贏」國民黨嘉義市婦女暨青年後援會成立大會，10日在民族國小舉辦，會場除湧進千位熱情支持者，包括黨主席朱立倫、嘉義市長黃敏惠、侯辦特別顧問前立委江義雄、侯辦組織部副總召謝龍介接力演講，國民黨籍七位議員全數出席力挺，展現團結氣勢。

▲國民黨總統、立委暨嘉義市婦女、青年後援會成立，侯友宜到場授旗張秀華 。（圖／記者翁伊森翻攝）

侯友宜表示，中央應兌現承諾，全額負擔嘉義市鐵路高架化48億地方配合款、興建高鐵至台鐵間輕軌運輸及嘉義航空站升級國際機場等三大核心政見，他承諾當選後全力支持、全額補助，台灣要成為觀光大國，不能少掉彰雲嘉唯一的嘉義機場。

張秀華指出，前瞻超過五千億預算分配，嘉義市僅獲30.95億，全台敬陪末座，現任民進黨籍立委王美惠不適任，對比勇媽市長黃敏惠的五星市政，表現實在不及格，嘉義要脫胎換骨，立委就要換張秀華！

▲國民黨籍、無黨籍部分議員出席力挺同黨議員張秀華選立委 。（圖／記者翁伊森翻攝）

張秀華表示，日前中央補助3.42億元將改建嘉義航空站，張秀華表示疫後復甦，來台旅客大增，未來將爭取嘉義航空站升級國際機場，增闢國際航線，瞄準包機等觀光需求，讓嘉義市民直接登機出國，侯友宜隨後也具體呼應將全力支持。

黃敏惠表示，嘉義過去出過行政院長及副總統，如果侯友宜能當選總統，將是嘉義人共同驕傲，黃說道，嘉義人正派善良、勤勉努力、做事實在有骨氣，這也是侯友宜的人格特質，「嘉義人挺家己人」，「嘉義要拼、台灣要贏」。

侯友宜也承諾當選總統後，有關嘉義市鐵路高架化地方配合款由中央全額負擔、高鐵至台鐵間輕軌運輸、總圖興建等，他允諾全力支持、全額補助，針對嘉義航空站升級國際機場，侯也表示將全力協助。

活動尾聲，侯友宜親授戰旗給婦女及青年後援會，由嘉義市婦女會理事長張麗卿、嘉義市青工總會長蘇芳儀代表接受，戰鼓響起，「凍蒜」聲響徹雲霄，國民黨展現團結氣勢，訴求「政黨輪替、台灣更好」，寄望選民集中選票，下架民進黨。

侯友宜隨後在黃敏惠的陪同下轉往天后宮參拜，天后宮董事長王文良率董、監事熱情接待，上百位信眾擠滿廟埕、爭相跟侯拍照合影，高呼：『總統好』。面對熱情群眾，侯友宜回應：『嘉義人挺家己人』，呼籲團結，讓認真、樸實的嘉義人，有機會可以當總統、為嘉義鄉親服務。