遭美智庫指勝選對美利益「最危險」　郭台銘反批：標題下太重

▲郭台銘赴天母棒球場看U18青棒冠軍賽。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

據美國之音報導，鴻海集團創辦人郭台銘8月28日宣布，以獨立參選人身分投入總統大選；美國智庫認為，從美國利益角度而言，與其他3位參選人相比，郭台銘勝選將是對美國利益「最危險的結果」。對此，郭台銘今（10）日受訪表示，自己特別去看英文全文，標題比較聳動，但內容不是如標題所言。

郭台銘今日下午赴天母棒球場看U18青棒冠軍賽，會前受訪被問到若他當選總統，對美國利益最危險，郭回應，自己慎重看過英文全文，認為標題比較聳動，內容不是如標題所言，美國智庫的研究，客觀看內容看評論重點在於台灣大選，而對美國而言，經濟是很重要的課題，目前看來標題下得有點過重，因此對可能要對這篇報導不同解讀。

郭台銘續指，報導裡面有一段話支持贊成兩岸直接對話，採取和平對話方式，智庫研究贊成的。另外，各國大家都在謀求台灣勝選對各國都可以站在自己立場，採取利益最大化立場，郭台銘說自己作為企業家，跟美國一起做生意40幾年的經驗來講，在謀求的是作為企業家、工業人雙贏的策略，美國立場經濟利益最大化，其實是最重要關注的，因此郭強調，他認為他的當選是美國經濟利益最大化做得最好的。