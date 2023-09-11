韓國瑜願當「桶箍」促3人整合？　王淺秋證實「有2前提」：非自己攬工作

▲韓國瑜。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

2024總統大選，國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲，以及鴻海集團創辦人郭台銘等在野陣營能否整合，備受外界關注；前立委邱毅透露，自己8日與前高雄市長韓國瑜吃飯，對方表明願意擔任3人的「桶箍」促成整合。曾任韓國瑜競選發言人的王淺秋11日說明，自己當天也在現場，但韓國瑜有提出2個前提，包括國民黨中央的態度。

曾任韓國瑜競選總統期間發言人的王淺秋，11日上午於廣播節目「千秋萬事」專訪台北市副市長李四川，談及基泰建設害民宅坍塌一事，隨後王淺秋也利用一段時間，回應邱毅希望韓國瑜擔任「桶箍」進行3人整合一事。

「的確有這一場餐會。」王淺秋開頭便先證實此事，且邱毅也有直接向韓國瑜提出此呼籲，希望韓能做這樣的事情，「而我在現場，所以我幫忙出來說一下。」

王淺秋提及，當時韓國瑜的意思是說，有很多人提出各式各樣希望他做的事情，但依照邱毅提出的「桶箍」概念，韓國瑜認為有2個前提，第一是「要有這個必要」，也就是這個時間點，大家是否認為需要韓來做這件事；第二點就是「國民黨怎麼看」。

▲王淺秋。（資料圖／記者屠惠剛攝）

王淺秋說明，韓國瑜是國民黨黨員，如果國民黨主席朱立倫現在認為，已經在進行藍白合階段當中，雙方領袖已經互相有些共識、默契的話，自然不需要別人來插手。

王淺秋強調，如果國民黨中央認為有必要韓國瑜出馬，接下來進行程序，不管是授權等，韓國瑜都不在乎位置，可以隨時在任務解除時就立刻退出、完全不參與任何其他黨職的工作，「但是他（韓國瑜）需要有這樣的正當性，才有辦法出來做任何規劃跟協調。」

王淺秋說，韓國瑜有意願扮演讓在野黨整合的機會，且韓與民眾黨主席柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘也有一些可對話機會，但並非韓國瑜自己要攬下這種工作，而是希望真的有需要時，且在黨中央認為有其必要性時，有個正當性的角色，才有辦法協調、才有辦法成事，「否則如果違背黨中央心意的話，接下來協調不會有任何意義。」

隨後，由於李四川曾任韓國瑜在高雄市政府時期的副市長，與韓也有交情，所以王淺秋也詢問一旁的李四川有何看法？但李四川僅說「沒有，我現在只關心大直怎麼安置、救災怎麼做。」