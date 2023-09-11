ET民調／侯友宜飆升5.3個百分點　賴清德36.5%、柯文哲22.9%墊底

▲藍綠白2024總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對2024總統大選，《ETtoday新聞雲》11日公布最新一波民調結果，在三腳督的對戰組合下，民進黨參選人賴清德獲36.5%持續暫居第一，但國民黨參選人侯友宜提升5.3個百分點，來到29.5%居次；民眾黨參選人柯文哲則以22.9%居末。

根據民調結果顯示，如果是賴清德、侯友宜與柯文哲的「三腳督」對戰組合，賴清德支持度36.5%，侯友宜支持度29.5%，柯文哲支持度22.9%。其中，比較前次（8月下旬）的調查結果，侯友宜支持度從24.2％，明顯提升5.3個百分點；而賴清德跟柯文哲，分別下滑1.1個百分點與1.4個百分點。

▲《ETtoday新聞雲》最新民調，在三腳督的情況下，賴清德獲36.5%維持領先，而侯友宜則以29.5%居次。（圖／ETtoday民調雲）

▲《ETtoday新聞雲》最新民調，從趨勢來看，侯友宜支持度相較於8月下旬，提升了5.3個百分點最多。（圖／ETtoday民調雲，點圖放大）

交叉分析來看，賴清德支持者以南部地區（49.1%）、40-49歲（44.1%）、政黨傾向民進黨（90.1%）、泛綠（79.2%）等族群比例較高；而侯友宜支持者以北部地區（34.1%）、50-59歲（41.1%）、60歲及以上（46.7%）、政黨傾向國民黨（84.8%）、泛藍（57.0%）等族群比例較高；柯文哲支持者則以中部地區（26.8%）、東部離島地區（30.3%）、男性（27.2%）、20-29歲（39.2%）、30-39歲（39.9%）、40-49歲（25.7%）、政黨傾向台灣民眾黨（95.0%）、不支持任何政黨（31.3%）等族群比例較高。

值得注意的是，侯友宜是唯一支持度上升的參選人，他在20-29歲年輕族群、國民黨認同者的支持度都有明顯提升，判斷與近期侯友宜提出的低薪族群加薪、基本工資提高至3.3萬與老人健保等減低年輕人負擔的政策，以及藍軍陸續歸隊有關。

▲《ETtoday新聞雲》最新民調，侯友宜在20-29歲年輕族群支持度上有明顯提升。（圖／ETtoday民調雲，點圖放大）



若加入宣布獨立參選的鴻海創辦人郭台銘，呈現「四腳督」的對戰組合，支持度分別為：賴清德35.1%、侯友宜24.8%、柯文哲20.0%、郭台銘12.9%。

相較前次調查（2023年8月下旬），賴清德支持度由前次35.3%略減0.2個百分點至本次35.1%；侯友宜由前次21.4%提升3.4個百分點至本次24.8%；柯文哲由前次17.6%提升2.4個百分點至本次20.0%；郭台銘則失去剛宣布連署參選時的優勢，加上近期的失言風波，支持度由前次17.2%下滑4.3個百分點至本次12.9%。

交叉分析來看，賴清德支持者以南部地區（46.9%）、40-49歲（42.6%）、政黨傾向民進黨（88.5%）、泛綠（78.5%）等族群比例較高；侯友宜支持者以北部地區（29.8%）、50-59歲（35.2%）、60歲及以上（42.4%）、政黨傾向國民黨（73.8%）、泛藍（44.3%）等族群比例較高；柯文哲支持者以中部地區（24.6%）、東部離島地區（26.8%）、男性（23.1%）、20-29歲（39.0%）、30-39歲（34.9%）、政黨傾向台灣民眾黨（90.1%）、不支持任何政黨（26.1%）等族群比例較高；郭台銘支持者則以40-49歲（16.0%）、政黨傾向泛藍（26.1%）、不支持任何政黨（18.4%）等族群比例較高。

▲《ETtoday新聞雲》最新民調，若加入郭台銘，賴清德也以35.1%領先，侯友宜則以24.8%居次。（圖／ETtoday民調雲，點圖放大）

▲《ETtoday新聞雲》最新民調，相較於8月下旬的結果，侯友宜跟柯文哲支持度皆有上升。（圖／ETtoday民調雲，點圖放大）

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2023年9月9日至9月10日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,337份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.68%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部112年8月底人口統計資料與111年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。