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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

點名王鴻薇未到大直住戶協調會　陳怡君加碼爆：我被基泰不喜歡

記者袁茵／台北報導

基泰建設新建案「基泰大直」因為施工不慎，日前造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，至今撤離440人左右。民進黨台北市議員陳怡君爆料，住戶9日下午有開協調會，但提供給基泰時，對方卻稱「為什麼要找陳怡君」、「她對我們不友善」，且住戶也在9日下午協調會時找該區的國民黨立委王鴻薇，結果對方沒有出現。

▲▼民進黨台北市議員陳怡君。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨台北市議員陳怡君。（資料圖／記者屠惠剛攝）

針對住戶9日下午召開協調會，陳怡君10日於大直現場受訪時表示，自己就是替住戶反映生活居住狀況，因為有非常多住戶覺得崩潰，認為北市府應該以受災戶意願來協助居住問題，「現在不知道是北市府還是基泰要省錢，所以把它們移到南港社宅。」但進而造成住戶的居住、交通上不方便。

隨後，陳怡君也提及，基泰從頭到尾都毫無誠意，今日受到影響的不只是受災戶，附近住戶在生活上也受到非常大影響，基泰應該要出來公開說明，並跟社會大眾道歉，不應該在小巷子跟住戶溝通，試圖想抹平造成地方的傷害。

陳怡君說，住戶在9日下午有開協調會，並且做出一些決議，除了給予基泰、北市府各一份之外，住戶本來要把開會內容、說明書，以及想跟基泰協商的備註也給她一份，盼陳怡君以第三方角度幫忙監督，「但基泰很可惡的是，9日跟受災戶說『你們為什麼要找陳怡君』、『陳怡君對我們非常不友善』。」

陳怡君痛批，民意代表監督市政本來就是天經地義，自己跟基泰之前沒有認識，也沒收到基泰的政治獻金，而自己監督基泰害民宅傾倒狀況，結果就被不喜歡；自己在此呼籲受災戶，「因為基泰不喜歡我，所以一定要找我來為你們發聲，如果你們找跟基泰站很近的人，如何善盡監督責任呢？」

此外，陳怡君也呼籲台北市長蔣萬安，「不要只是在公開媒體受訪時罵罵基泰、小巷子安撫住戶，希望蔣萬安真的提出解決方法、拿出魄力，不要只是做表面功夫給受災戶看。」自己也希望蔣萬安可以撐得住壓力，因為基泰捐了很多錢給國民黨民代。

陳怡君也點名，住戶9日下午召開協調會時，其實也有找國民黨的立委王鴻薇出席，結果王鴻薇沒有到、助理也沒出現，自己則因為有其他事情在開會，所以找辦公室主任與住戶溝通近3小時至深夜，但因基泰說「不要找陳怡君」，進而導致住戶躊躇。

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