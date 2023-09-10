囂張！新北男無照拒檢竟撂7人打傷3警　車內搜出刀械毒品

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區福營派出所員警在執行取締酒駕勤務時，連下一部小客車，經調查駕駛沒有駕照，要求他及副駕下車盤檢，沒想到駕駛竟撂了7名男子到場助陣，員警也呼叫快打支援，其中1男無視公權力，出手毆打警員，其他人也加入衝突，24名快打員警到場，才將9名男子壓制逮捕，造成3名員警鼻子、手腳擦挫傷，更在車上找到毒品、刀械等物，訊後依法送辦。

▲鄭男等9人藐視公權力毆打3警 。（圖／記者陳以昇翻攝）

10日凌晨12時許，32歲鄭男開車載著29歲張男，行經新莊區中環路一段與瓊泰路口，當時福營派出所陳副所長帶3名員警執行取締酒駕勤務，在攔下鄭男座車時，發現他無照駕駛，隨即要2人下車接受盤檢，但鄭男不配合，還打電話撂人到場助陣，員警也呼叫線上警網，出動快打部隊。

▼衝突造成3名員警鼻子、手腳擦挫傷 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

沒想到快打還沒到，20歲石姓男子帶著6人到場，隨即對員警咆哮嗆聲，過程中石男無視公權力，直接出拳朝劉姓警員毆打，其他人也加入，雙方發生推擠衝突，過程中造成3名員警鼻子、手腳擦挫傷，24名快打員警到場，以優勢警力壓制逮補9人。

隨後在鄭男車上起獲毒品咖啡包、K他命及開山刀、西瓜刀、折疊刀及彈簧刀等刀械，訊後將鄭嫌等9人依妨害公務罪、毒品、傷害罪移送新北地檢偵辦，另無照駕駛違反交通事故管理處罰條例依法舉發，劉姓等3名員警經送醫救治無大礙。