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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基泰工地下午5點完成填平　水電瓦斯已恢復！1弄南側雙號居民可最快回家

記者袁茵／台北報導

基泰建設新建案「基泰大直」因為施工不慎，日前造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，至今撤離440人左右。事發第4天，台北市都發局長王玉芬說明最新進度，工地預計下午5時完成填平作業，且因為大直街1弄南側雙號的水、電、瓦斯已經恢復，預估該區民眾可以最快回家入住。

▲大直工地塌陷，北市都發局長王玉芬受訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲大直工地塌陷，北市都發局長王玉芬受訪。（圖／記者黃國霖攝）

王玉芬於10日上午10時到大直現場，針對目前工地最新進度，王玉芬說明，工地大概可以在下午5時全部填平，填平後開始做道路、人行道部分，但必須先設置相關管線，待管線佈設完畢後，會連夜把道路、人行道填平。

王玉芬提及，目前水電瓦斯已經有了，除了一弄1至9號的傾斜坍塌屋部分沒有，其他1弄南側雙號已經有水、電、瓦斯，而1弄單號以北的瓦斯管線已經破壞，大約需要一週時間佈設新管線，所以「目前住戶入住時間，會是1弄南側雙號比較快入住。」目前正在等待技師工會的安全評估報告，一但收到評估安全無疑，就會在第一時間報告住戶可回家時間。

王玉芬指出，目前已全力準備都市更新相關資料，並且進行相關評估，會於近期找適當時間到地區召開說明會，主要針對受損最嚴重的傾斜下陷棟，而附近地區居民如果有意願，也可以一併納入公辦都更協助居民，畢竟附近建築物也已經老舊。

隨後，台北市副市長李四川也到達現場，被問到今晚可否讓1弄南側雙號回家？李四川說，今日下午結構技師會與北市府報告，如果確定雙號結構沒問題，在安全無虞之下會通知住戶，如果住戶願意搬回來，也會讓這些人搬回來，因為水、電、瓦斯已經於今日凌晨恢復。

▲▼李四川。（圖／記者袁茵攝）

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