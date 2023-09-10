基泰大直設計、監造同一人「曾待過建管處」　李四川：沒有「門神」

記者袁茵／台北報導

基泰建設的「基泰大直」建案施工造成周圍民宅崩塌，民進黨立委高嘉瑜10日爆料，建商找的監造有「球員兼裁判」疑慮，設計與監造是同一人，還曾在台北市府建管處擔任科員，要蔣市府把「門神」揪出來。對此，台北市副市長李四川表示，這人是在民國73年待過建管處，「連我都不認識他」，如果待過就叫「門神」，那他可能做過很多「門神」。

▲李四川。（圖／記者袁茵攝）

高嘉瑜10日於臉書爆料，基泰的設計、監造為同一人，有「球員兼裁判」疑慮，且該人還曾在台北市府建管處擔任科員，質疑為何此案起造監造全都是台北市政府關係戶？到底有沒有所謂的「門神」在替基泰保駕護航？

李四川10日上午赴大直現場視察，針對高嘉瑜的爆料，李四川表示，建管處已經向他說明，該人為民國73年待過建管處，「我想連我都不認識他啦！沒有所謂的『門神』，如果假設待過就叫『門神』，那我可能是做『門神』做最多的。」之後北市府會依法辦理，就此工程部分，除了建設公司、營造廠已停工外，該有的監造、建築師和技師也會移送懲戒。

而台北市都發局長王玉芬也說，自己直至9日才知道該名建築師曾在建管處任職，但已經是很早期的事情，不管是否曾有任職，有相關事證就會依法查辦。