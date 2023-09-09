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賴清德喊2030癌症死亡減少1/3　「三班護病比」入法一定要做

▲▼賴清德出席「全國護理師賴清德後援會」。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲賴清德出席「全國護理師賴清德後援會」。（圖／賴清德競選辦公室提供，下同）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德近期啟動陸戰行程，今（9日）連跑4個後援會成立，下午出席「全國護理師賴清德後援會」，賴清德致詞時表示，未來要做到「國人更健康、國家更強、世界擁抱台灣。」三大願景，並訂下在2030年時，國人因為癌症死亡病人可以減少三分之一的目標。對於醫護問題，賴也表示，護理界「三班護病比」要入法，讓大醫院和一般醫院都要遵守。

賴清德今（9）日下午在前衛福部長陳時中、黨籍立委陳靜敏陪同下出席「全國護理師賴清德後援會」，賴清德致詞時表示，目前國人平均餘命是81歲，但不健康年數約8點多年，換句話說每個人有10%時間是不健康的，但台灣要持續進步，國人平均壽命會越來越長，所以目標要讓「國人更健康、國家更強、世界擁抱台灣。」

賴清德表示，具體做法有，第一「要通過國民健康憲章」，未來國家提出硬體建設或推出各項政策，不能違反「國民健康憲章」；第二「改善醫療人員工作環境」，現行健保制度得到民眾非常高的滿意度，但都是醫療人員辛苦打下來的，應該要改善工作環境，尤其現在缺醫師、缺護理師，大家都很辛苦，因此「三班護病比」要入法，讓大醫院和一般醫院都要遵守。

賴清德指出，台灣國人健康第一殺手「癌症」，從民國70幾年起就是台灣人十大死因之首，他在2003年當立委時，提出《癌症防治法》，要求政府匡列預算做「預防、篩檢、治療、復健」等工作，陳時中任內也大力推動癌症篩檢，在2021年篩檢約400多萬人次，篩出了6~7萬名早期患者和1萬多名晚期病患，然而未來是精準醫療、智慧醫療、再生醫療年代，我們要運用科技，對癌症病人提供更好治療。

賴清德提及，固然傳統化學治療有其療效，但要觀察病人身體狀況不適合，或是對新療法對他有效，那就要給這些病人新科技治療。有人會問那經費從哪裡來？例如基金就是一種方式，還有對進口藥物課稅，以及公部門健保預算，就是希望癌症病人可以得到比以往更好的治療，讓疾病可以得到更好控制。希望來訂一個目標，就是在2030年時，因為癌症死亡病人可以減少三分之一，這才是真的有心要做事。

▲▼賴清德出席「全國護理師賴清德後援會」。（圖／賴清德競選辦公室提供）

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